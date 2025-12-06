Colapinto: “No tenía grip atrás otra vez, es muy difícil”

Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Después de finalizar en el último lugar de la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi, el piloto argentino de la escudería Alpine Franco Colapinto realizó su descargo sobre su rendimiento dentro del Yas Marina Circuit.
Según averiguo la Agencia Noticias Argentinas, en el arranque de su análisis, el competidor pilarense manifestó: “hice dos track limits... la verdad no sé qué fue lo que pasó, no tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito... la verdad es muy difícil”.
Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo. Además, destacó que de la primera práctica a la Clasificación mejoró en “menos de un segundo” y con una mejora de la pista: más fría y de noche. “Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más, por eso no entindo que es lo que pasa”, agregó.
“Por qué no puedo extraer más en la Qualy... pero nada, hay que trabajara para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, cerró su declaración pos Clasificación de la última fecha de la Fórmula 1.
De cara a la carrera, la situación de largar último obliga a Colapinto y a Alpine a replantear completamente la estrategia. Partir desde el fondo de la parrilla en Yas Marina, un circuito donde adelantar es notoriamente difícil, minimiza las opciones de puntos, pero abre la puerta a una estrategia más arriesgada, quizás apostando a un Safety Car o a una gestión de neumáticos que sorprenda.
El objetivo ahora debe ser acumular datos valiosos, mantener el coche limpio y, tal como él lo expresó, terminar la carrera de la mejor manera posible, priorizando el aprendizaje sobre el resultado.
La temporada finaliza con esta frustración para el joven argentino, pero su enfoque sigue siendo profesional y resiliente. El mensaje final, "hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana", es el reflejo de un competidor que no se rinde ante la adversidad.
Más allá del resultado en Abu Dabi, este tipo de fines de semana son cruciales para su desarrollo, exponiendo áreas de mejora tanto en la comunicación con el equipo técnico como en la adaptabilidad a un monoplaza inestable, lecciones que serán fundamentales para su futuro en la primera categoría de monoplazas.
