Scaloni, satisfecho con el grupo: "Hay que jugar los partidos"

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.

Deportes06/12/2025

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió en rueda de prensa en Washington, donde estaba Cadena 3, a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que serán Argelia, Austria y Jordania, y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1.

Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

Al ser consultado por los rivales en la fase de grupos, el oriundo de Pujato analizó: “Son rivales con los que creemos que podemos hacer nuestro juego, pero los partidos hay que jugarlos. En principio tenemos que estar satisfechos por el grupo”.

Y continuó: “Conozco a los rivales. Austria y Argelia son rivales duros. No conocemos tanto a Jordania, pero ya tenemos la experiencia de Arabia”.

Por otra parte, se animó a opinar sobre la posibilidad de jugar frente a España o Uruguay en los 16avos de final, en lo que podría ser un cruce durísimo: “No está tan bueno, pero toque quien toque, tenemos que tratar de hacer lo mejor. La responsabilidad está siempre”.

A su vez, dijo sobre las sedes donde jugarían que “San Francisco y Kansas son lugares de mucho calor”.

La Selección argentina, que evitó a las grandes potencias por ser cabeza de serie gracias a estar en el Bombo 1, buscará revalidar lo hecho hace casi tres años en Qatar y así levantar por cuarta vez la Copa del Mundo, para igualar a Italia y Alemania como las segundas máximas ganadoras.

Con información de Cadena 3

