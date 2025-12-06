Con público visitante: Así será el operativo de Juventud-Central

Autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, junto a dirigentes de Juventud Antoniana y Central Norte, realizaron una mesa de trabajo, donde diagramaron el operativo de seguridad del “Clásico Salteño”.

El encuentro, entre ambos clubes, se desarrollará el próximo domingo, a las 16;30, en el estadio Padre Martearena y contará con la presencia de ambas parcialidades.

De la reunión participaron: el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el titular de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, el secretario de Central Norte, Leandro Gallo y asesores de Seguridad, quienes coordinaron acciones tendientes a que el encuentro se desarrolle en un marco de tranquilidad, promoviendo el respeto y la convivencia entre los simpatizantes de ambos clubes.

Además, evaluaron las distintas etapas del operativo de seguridad diagramado por la Policía de la Provincia, que se ejecutará en distintas etapas. Con respecto a ello, Avellaneda destacó la importancia de aunar esfuerzos para que el fútbol salteño se viva con normalidad y sin violencia, a su vez valoró el compromiso demostrado por la Liga Salteña de Fútbol y por las dirigencias de ambos clubes en igual sentido.

Por su parte, el presidente Sergio Chibán destacó el trabajo coordinado con las autoridades provinciales e instó a los simpatizantes de Central Norte y de Juventud Antoniana a cooperar y respetar las normas de convivencia, permitiendo que todos puedan disfrutar del clásico con normalidad.

Por último, desde la fuerza de seguridad provincial se informó que, en los ingresos, se trabajará con sistemas informáticos de identificación de personas. Por ello, se recomienda a los asistentes concurrir con antelación, portando DNI y entrada.

Ingresos y ubicaciones

Simpatizantes de Central Norte

• Platea Sur: Puerta 0

• Popular Sur: Puertas 1 y 2

• Preferencial Sur: Puerta 4

Simpatizantes de Juventud Antoniana

• Preferencial Norte: Puerta 7

• Popular Norte: Puerta 9

• Platea Norte: Puerta 10

Prensa

• Acceso por Puerta 12