ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
Con público visitante: Así será el operativo de Juventud-Central
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.Deportes06/12/2025
Autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, junto a dirigentes de Juventud Antoniana y Central Norte, realizaron una mesa de trabajo, donde diagramaron el operativo de seguridad del “Clásico Salteño”.
El encuentro, entre ambos clubes, se desarrollará el próximo domingo, a las 16;30, en el estadio Padre Martearena y contará con la presencia de ambas parcialidades.
De la reunión participaron: el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el titular de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, el secretario de Central Norte, Leandro Gallo y asesores de Seguridad, quienes coordinaron acciones tendientes a que el encuentro se desarrolle en un marco de tranquilidad, promoviendo el respeto y la convivencia entre los simpatizantes de ambos clubes.
Además, evaluaron las distintas etapas del operativo de seguridad diagramado por la Policía de la Provincia, que se ejecutará en distintas etapas. Con respecto a ello, Avellaneda destacó la importancia de aunar esfuerzos para que el fútbol salteño se viva con normalidad y sin violencia, a su vez valoró el compromiso demostrado por la Liga Salteña de Fútbol y por las dirigencias de ambos clubes en igual sentido.
Por su parte, el presidente Sergio Chibán destacó el trabajo coordinado con las autoridades provinciales e instó a los simpatizantes de Central Norte y de Juventud Antoniana a cooperar y respetar las normas de convivencia, permitiendo que todos puedan disfrutar del clásico con normalidad.
Por último, desde la fuerza de seguridad provincial se informó que, en los ingresos, se trabajará con sistemas informáticos de identificación de personas. Por ello, se recomienda a los asistentes concurrir con antelación, portando DNI y entrada.
Ingresos y ubicaciones
Simpatizantes de Central Norte
• Platea Sur: Puerta 0
• Popular Sur: Puertas 1 y 2
• Preferencial Sur: Puerta 4
Simpatizantes de Juventud Antoniana
• Preferencial Norte: Puerta 7
• Popular Norte: Puerta 9
• Platea Norte: Puerta 10
Prensa
• Acceso por Puerta 12
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.