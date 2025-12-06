ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
Programa Cebollitas: El Gobierno de Salta entrega indumentaria deportiva
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.Deportes06/12/2025
La entrega oficial de indumentaria deportiva y juegos de camisetas destinados a los equipos que participan del programa Cebollitas en sus diferentes zonas continua de 8:00 a 14:00, en la sede de la Secretaría, y se extenderá hasta el 18 de diciembre, con el objetivo de asegurar que todos los grupos reciban su equipamiento antes del cierre de actividad.
El programa Cebollitas, que reúne a niños y niñas de 5 a 12 años continúa consolidándose como una política deportiva clave para fomentar la inclusión, el juego y la formación en valores a través del deporte.
El subsecretario de Deportes, Víctor Cuéllar, destacó: “Cebollitas es uno de los programas más importantes que tenemos, porque acompaña a miles de chicos que encuentran en el deporte un espacio de crecimiento, diversión y contención. La entrega de indumentaria es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos y al trabajo de los coordinadores de cada zona".
El Ministerio de Turismo y Deportes continúa acompañando acciones que abren oportunidades para que más niños y niñas accedan al deporte, crezcan en comunidad y desarrollen sus capacidades en toda la provincia.
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
