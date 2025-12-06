Programa Cebollitas: El Gobierno de Salta entrega indumentaria deportiva

La entrega oficial de indumentaria deportiva y juegos de camisetas destinados a los equipos que participan del programa Cebollitas en sus diferentes zonas continua de 8:00 a 14:00, en la sede de la Secretaría, y se extenderá hasta el 18 de diciembre, con el objetivo de asegurar que todos los grupos reciban su equipamiento antes del cierre de actividad.

El programa Cebollitas, que reúne a niños y niñas de 5 a 12 años continúa consolidándose como una política deportiva clave para fomentar la inclusión, el juego y la formación en valores a través del deporte.

El subsecretario de Deportes, Víctor Cuéllar, destacó: “Cebollitas es uno de los programas más importantes que tenemos, porque acompaña a miles de chicos que encuentran en el deporte un espacio de crecimiento, diversión y contención. La entrega de indumentaria es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos y al trabajo de los coordinadores de cada zona".

El Ministerio de Turismo y Deportes continúa acompañando acciones que abren oportunidades para que más niños y niñas accedan al deporte, crezcan en comunidad y desarrollen sus capacidades en toda la provincia.