ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.Deportes06/12/2025Ivana Chañi
El argentino Franco Colapinto tuvo un sábado difícil en el circuito de Yas Marina, donde no logró superar la primera tanda clasificatoria (Q1) y quedó 20°, por lo que largará último en el Gran Premio de Abu Dhabi, cierre del calendario 2025 de la Fórmula 1.
Durante la Q1, la FIA le anuló dos veces los tiempos por exceder los límites de pista. Su único giro válido con neumáticos blandos marcó 1:23.890, a 0.422 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly, también afectado por problemas de adherencia en el Alpine.
La propia escudería reflejó la situación en redes sociales con un mensaje resignado: “Los límites de la pista no son nuestros amigos hoy”, según consignó TN.
Un sábado cuesta arriba desde la práctica
Más temprano, en la tercera sesión de entrenamientos, Colapinto había terminado 19°, mientras que George Russell fue el más rápido del tramo matutino. Tanto el argentino como la mayoría de los pilotos trabajaron con neumáticos blandos para preparar sus tandas rápidas.
Una clasificación decisiva para el campeonato
La jornada en Abu Dhabi mantiene la atención mundial porque en esta última fecha se definirá el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, los tres avanzados a la Q3.
En tanto, los eliminados en la Q2 fueron Stroll, Antonelli, Lawson, Sainz y Bearman.
La carrera final del campeonato se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión de Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.