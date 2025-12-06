Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine

El argentino Franco Colapinto tuvo un sábado difícil en el circuito de Yas Marina, donde no logró superar la primera tanda clasificatoria (Q1) y quedó 20°, por lo que largará último en el Gran Premio de Abu Dhabi, cierre del calendario 2025 de la Fórmula 1.

Durante la Q1, la FIA le anuló dos veces los tiempos por exceder los límites de pista. Su único giro válido con neumáticos blandos marcó 1:23.890, a 0.422 segundos de su compañero de equipo Pierre Gasly, también afectado por problemas de adherencia en el Alpine.

La propia escudería reflejó la situación en redes sociales con un mensaje resignado: “Los límites de la pista no son nuestros amigos hoy”, según consignó TN.

Un sábado cuesta arriba desde la práctica

Más temprano, en la tercera sesión de entrenamientos, Colapinto había terminado 19°, mientras que George Russell fue el más rápido del tramo matutino. Tanto el argentino como la mayoría de los pilotos trabajaron con neumáticos blandos para preparar sus tandas rápidas.

Una clasificación decisiva para el campeonato

La jornada en Abu Dhabi mantiene la atención mundial porque en esta última fecha se definirá el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, los tres avanzados a la Q3.

En tanto, los eliminados en la Q2 fueron Stroll, Antonelli, Lawson, Sainz y Bearman.

La carrera final del campeonato se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión de Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.