Los Pumas 7s sufrieron pero vencieron a Francia y acarician las semis

Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Deportes06/12/2025

720

Los Pumas 7s consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Circuito Mundial que se lleva a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y están muy cerca de clasificar a semifinales.

Los Pumas 7s, que son dirigidos por Santiago Gómez Cora, parecían tener todo controlado ya que a falta de solo tres minutos para el final del encuentro se imponían cómodamente por 24-7 gracias a los tries de Santiago Vera Feld, Luciano González por duplicado y Martiniano Arreta, además de las conversiones de Vera Feld y Arreta.

Sin embargo, todo se complicó sobre el final debido a los dos tries consecutivos que anotó Francia de la mano de Jordan Sepho y Enahemo Artaud y las conversiones de Luca Mignot.

Finalmente, Los Pumas pudieron desactivar aquel sprint de los franceses y manejaron correctamente la última posesión hasta que el cronómetro llegó a cero para tirar la pelota afuera y quedarse con el triunfo por 24-19.

Esta significó la segunda victoria para Los Pumas en Ciudad del Cabo, ya que más temprano habían pasado por arriba a Australia con un contundente 36-0.

La actividad de este sábado para Los Pumas concluirá con el partido ante España, que está programado para las 13:35 (hora de Argentina), donde irán en busca de un lugar en las semifinales.

Con información de Noticias Argentinas

