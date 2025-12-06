ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
Los Pumas 7s sufrieron pero vencieron a Francia y acarician las semis
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.Deportes06/12/2025
Los Pumas 7s consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Circuito Mundial que se lleva a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y están muy cerca de clasificar a semifinales.
Los Pumas 7s, que son dirigidos por Santiago Gómez Cora, parecían tener todo controlado ya que a falta de solo tres minutos para el final del encuentro se imponían cómodamente por 24-7 gracias a los tries de Santiago Vera Feld, Luciano González por duplicado y Martiniano Arreta, además de las conversiones de Vera Feld y Arreta.
Sin embargo, todo se complicó sobre el final debido a los dos tries consecutivos que anotó Francia de la mano de Jordan Sepho y Enahemo Artaud y las conversiones de Luca Mignot.
Finalmente, Los Pumas pudieron desactivar aquel sprint de los franceses y manejaron correctamente la última posesión hasta que el cronómetro llegó a cero para tirar la pelota afuera y quedarse con el triunfo por 24-19.
Esta significó la segunda victoria para Los Pumas en Ciudad del Cabo, ya que más temprano habían pasado por arriba a Australia con un contundente 36-0.
La actividad de este sábado para Los Pumas concluirá con el partido ante España, que está programado para las 13:35 (hora de Argentina), donde irán en busca de un lugar en las semifinales.
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.