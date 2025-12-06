ras largar último en el Yas Marina Circuit, el equipo se verá obligado a replantear la estrategia para la carrera final, con el objetivo de acumular datos valiosos y "terminar lo mejor que se pueda la carrera".
MLS: Inter Miami de Messi va por su primer título en la final
Lionel Messi buscará este sábado conseguir el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, cuando enfrente en la final al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.Deportes06/12/2025
Lionel Messi buscará conseguir este sábado el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, en la final ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. El partido también marcará el último encuentro en la carrera de Jordi Alba y Sergio Busquets.
El encuentro se jugará a las 16.30 (hora argentina) en el Chase Stadium y se podrá ver por Apple TV.
El elenco de Florida terminó la temporada regular con 65 puntos, producto de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, ubicándose tercero en la Conferencia Este.
El conjunto de Canadá sumó 63 puntos, con 18 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, lo que le permitió finalizar segundo en la Conferencia Oeste y lograr el mejor registro de su historia en una fase regular.
El gran rendimiento de Miami en la tabla general le dio la ventaja de definir la final como local.
Las Garzas eliminaron a Nashville en una serie al mejor de tres. Luego aplastaron 4-0 a Cincinnati y 5-1 a New York City Revolution. Messi fue determinante y, desde octavos de final, aportó siete goles y la misma cantidad de asistencias.
Los canadienses, por su parte, vencieron a FC Dallas, Los Angeles FC y San Diego.
La probable formación de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la MLS
Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.
El posible once de Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami, por la MLS
Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.
Con información de TN
Los Pumas 7s, dirigidos por Santiago Gómez Cora, consiguieron un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia en la segunda fecha del Circuito Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La distribución se realiza en la sede de la Secretaría, de 8:00 a 14:00, y se extenderá hasta el 18 de diciembre.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Colapinto largará último en Abu Dhabi tras una clasificación complicada con el Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto no logró superar la Q1 y partirá último en el Gran Premio de Abu Dhabi. La FIA le anuló dos vueltas por exceder los límites de pista y su único registro válido lo dejó 20°.
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho con los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026: Argelia, Austria y Jordania.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
La asociación Deuco advirtió que el cambio en el esquema de subsidios energéticos dispuesto por el gobierno de Javier Milei podría generar un fuerte impacto en las tarifas de gas durante el próximo invierno.
Cayó un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: cuatro heridosProvincias05/12/2025
Un helicóptero se desplomó sobre las canchas de tenis del ex KDT. La aeronave sufrió un desperfecto mecánico y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.