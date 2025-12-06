MLS: Inter Miami de Messi va por su primer título en la final

Lionel Messi buscará conseguir este sábado el primer título de la MLS en la historia de Inter Miami, en la final ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. El partido también marcará el último encuentro en la carrera de Jordi Alba y Sergio Busquets.

El encuentro se jugará a las 16.30 (hora argentina) en el Chase Stadium y se podrá ver por Apple TV.

El elenco de Florida terminó la temporada regular con 65 puntos, producto de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas, ubicándose tercero en la Conferencia Este.

El conjunto de Canadá sumó 63 puntos, con 18 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, lo que le permitió finalizar segundo en la Conferencia Oeste y lograr el mejor registro de su historia en una fase regular.

El gran rendimiento de Miami en la tabla general le dio la ventaja de definir la final como local.

Las Garzas eliminaron a Nashville en una serie al mejor de tres. Luego aplastaron 4-0 a Cincinnati y 5-1 a New York City Revolution. Messi fue determinante y, desde octavos de final, aportó siete goles y la misma cantidad de asistencias.

Los canadienses, por su parte, vencieron a FC Dallas, Los Angeles FC y San Diego.

La probable formación de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, por la MLS

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

El posible once de Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami, por la MLS

Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.

Con información de TN