Fin de año y emociones: por qué diciembre moviliza tanto

En diálogo con Vale Todo por Aries, la licenciada Alejandra Borla analizó por qué el fin de año genera un movimiento emocional tan profundo en muchas personas. Comparó diciembre con los domingos, cuando parece haber “una obligación de estar bajoneado”, y explicó que en esta etapa emerge con fuerza el balance de lo que se hizo y lo que no se pudo concretar.

La profesional advirtió que este año encontró en su consultorio una palabra recurrente: “Apareció mucho la palabra cansancio”. Aclaró que no se trata de un agotamiento físico, sino emocional: “Es el esfuerzo de sostener una relación saludable con los otros en un contexto difícil”.

Borla señaló que diciembre también activa recuerdos e idealizaciones, lo que puede confundirse con patología: “A veces la nostalgia se confunde con depresión”. Lo que aparece, explicó, es la dificultad de aceptar lo que ya pasó, lo que se perdió o aquello que no llegó a tiempo.

La psicóloga agregó que parte del malestar proviene del temor al cambio y a lo nuevo, una emoción común cuando inicia un ciclo. Aun así, sostuvo que el análisis puede ayudar a transitar este proceso: aceptar límites, reconocer lo que no depende de uno y empezar a construir algo distinto.