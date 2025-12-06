La presión de ser eficiente y feliz siempre: una trampa emocional

Fin de año y emociones: por qué diciembre moviliza tanto
Diciembre suele despertar nostalgia, cansancio y replanteos personales. El cierre del año obliga a revisar lo que se perdió, lo que no llegó y aquello que no depende de uno.
En Vale Todo por Aries, la licenciada en Psicología Alejandra Borla advirtió que vivimos atravesados por un “imperativo de época” que exige eficiencia, éxito y felicidad constante.Salud06/12/2025Ivana Chañi
La licenciada en Psicología Alejandra Borla analizó en Vale Todo por Aries el impacto que tienen en la subjetividad los mandatos de productividad y felicidad permanente que atraviesan la vida contemporánea. Señaló que hoy existe “un imperativo de época de eficacia, de eficiencia, de éxito, de logros, de metas cumplidas, de felicidad”, una demanda que se intensifica al llegar diciembre.
Según Borla, este imperativo no solo está instalado en la cultura sino también reforzado por las redes sociales, donde la vida parece ordenarse según modelos ajenos: “Todo está ordenado por otros: qué comer, qué lugar visitar, cuántos pasos caminar por día”. Esta forma de vivir, explicó, genera presión emocional porque se sostiene sobre ideales que, por definición, son imposibles de alcanzar.
La psicóloga advirtió que el problema aparece cuando las personas creen que deben responder a una exigencia de perfección constante, lo que deriva en sensación de insuficiencia o cansancio. “No nacimos en un ‘taper’ ni de un huevo”, expresó, para señalar que nadie está aislado de estas influencias culturales.
Borla destacó que la terapia puede ayudar a tomar distancia de estas imposiciones y a construir una forma de vida más propia, sin perseguir metas inalcanzables. “El psicoanálisis no promete felicidad —afirmó—, pero sí permite transformar la miseria de la vida en un sufrimiento corriente, algo que se puede soportar y sobre lo que se puede trabajar.”
