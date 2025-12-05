Netflix compró Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares

Del gol de Merentiel a la preparación para el Mundial: la historia de Mario Celedón
El relator combinó recuerdos de sus inicios en Aries con nuevas herramientas para estar listo en eventos internacionales.
Es la inversión más grande de la historia de la plataforma de mayor alcance global, que ahora dispondrá en su cartelera desde clásicos como Ciudadano Kane hasta la última temporada de Stranger Things.Sociedad05/12/2025
En las últimas horas se produjo una situación modificará para siempre la estructura del streaming de ficción a nivel internacional. La plataforma Netflix anunció un acuerdo con la empresa Warner Bros. Discovery para la adquisición de sus estudios y sus productos, entre los cuales está HBO Max y sus canales de TV.
En términos económicos, la transacción que se produjo es histórica: la compañía desembolsará 82.700 millones de dólares para la compra. En esa operación, Discovery Global se alejará de Warner definitivamente.
De acuerdo a lo que confirmó el sitio Variety, que sigue las negociaciones desde el primer día, la plataforma había iniciado la última etapa de conversaciones con el histórico estudio de Hollywood este viernes y todo se aceleró en pocas horas.
Netflix desembarcará así de manera integral a Hollywood, con estudios propios y conexiones de distribución que, hasta ahora, no manejaba.
“Nuestra misión siempre fue entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y El ciudadano hasta clásicos como Harry Potter- con títulos que definen la cultura como Stranger Things y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.
Cómo fue la negociación entre Netflix y Warner Bros
Las conversaciones entre los gigantes de la ficción de Hollywood se aceleraron en las últimas semanas, luego de que quedaran tres jugadores como los más importantes en la posibilidad de quedarse con Warner Bros. Discovery: Paramount Skydance, Comcast y Netflix.
Todo parecía indicar que Warner Bros. Discovery iba a terminar siendo adquirido por Paramount, pero al entrar Netflix y Comcast en la puja, los plazos se estiraron.
El acuerdo ya generó resistencias en algunos sectores. El primero que levantó reparos fue Paramount Skydance, que apuntó contra el CEO de Warner Bros. David Zaslav.
“Paramount tiene una base creíble para entender que el proceso de ventas se vio viciado por conflictos de gestión, incluidos los posibles intereses personales de ciertos miembros de la dirección en funciones posteriores a la transacción y en compensaciones como resultado de los incentivos económicos incorporados en recientes modificaciones a los acuerdos de empleo”, apuntó.
También, el Sindicato de Directores de Estados Unidos y la organización Cinema United, la organización comercial de exhibiciones, emitieron comunicados en los que advirtieron que la fusión de Netflix y Warner tendría “graves consecuencias para la asistencia al cine”.
Es que la política de Netflix para algunas de las películas que producen directamente tienen solo dos semanas de exclusividad en las salas antes de pasar al streaming.
La puesta en venta de Warner se produjo a partir de un problemático acuerdo comercial que se dio en 2022 entre WarnerMedia y Discovery Communications de AT&T que derivó en lo que es hoy la compañía llamada integralmente Warner Bros. Discovery.
Durante estos últimos años, al caer las acciones de manera integral, la junta directiva de la empresa decidió hacer cambios y subdividir sus marcas. Entre las idas y vueltas de estas determinaciones el histórico canal HBO cambió de nombre dos veces, para terminar, en el presente, como HBO Max, algo que trajo mucha confusión entre los consumidores de ficción.
Al concretarse la operación, Netflix desembarcará de manera integral en Hollywood. Así tendrá la posibilidad de acceder a franquicias históricas como las de Batman, Superman y el universo de DC, o tener los derechos de exclusividad de Harry Potter, por poner un par de ejemplos.
El relator combinó recuerdos de sus inicios en Aries con nuevas herramientas para estar listo en eventos internacionales.
El legado de Güemes es federal. El Instituto Güemesiano de Salta completó una extensa gira por seis provincias para consolidar filiales y llevar la figura del héroe gaucho a todo el país.
El párroco de La Aparecida de Vaqueros destacó el valor del Adviento como período de alegría y reflexión, y resaltó la importancia de mantener a Jesús como el centro de las celebraciones navideñas.
La interrupción de 20 minutos, causada por Cloudflare, afectó a millones de usuarios y volvió a mostrar la dependencia de la red en unos pocos proveedores críticos.
Las tarifas dentro del norte provincial superan los $55.000 y las empresas admiten que los aumentos frenaron la demanda incluso en fines de semana largo.
Las mejoras alcanzan a jubilados, pensionados, AUH, AUE y planes sociales. También se ajustaron los pagos por nacimiento, matrimonio y adopción.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.