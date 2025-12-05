El Registro Civil confirmó guardias de fin de semana largo. Habrá atención para la inscripción de nacimientos y defunciones hasta el lunes.
Fin de año en Salta: la Policía intensifica seguridad y fiscalización de pirotecnia
La provincia refuerza controles de alcoholemia, seguridad en locales de alcohol y pirotecnia, y monitoreo por cámaras para cuidar a turistas y vecinos.Salta05/12/2025
El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta, puso en marcha el Operativo Fin de Año Seguro que se extenderá hasta el 7 de enero del 2026.
Efectivos de distintas áreas de los 14 Distritos de Prevención de la provincia intensifican los patrullajes en lugares estratégicos de mayor aglomeración de personas como corredores gastronómicos, comerciales, bancarios, turísticos, entre otros a fin de evitar la comisión de delitos y contravenciones.
Se realizan controles en locales de expendio de bebidas alcohólicas y de venta de pirotecnia en Salta y en el interior provincial. Está prohibida la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora como lo establece la Ley provincial 8340.
Por su parte, la Policía Vial intensifica los controles vehiculares y de alcoholemia en las distintas jurisdicciones mediante puestos de control, fijos y móviles. Desde el 2014 rige en Salta la Ley Tolerancia Cero Alcohol que establece severas sanciones para los conductores que circulen con graduación etílica.
Cabe destacar que el servicio de seguridad cuenta con el soporte de las cámaras de seguridad monitoreadas desde los Centros de Videovigilancia de la provincia.
La Municipalidad detalla atención de cementerios, mercados, recolección de residuos y guardias por el Día de la Inmaculada Concepción.
26 nuevos oficiales subadjutores se incorporaron hoy a la institución tras egresar como Técnicos Superiores en Criminología. Recibieron sus sables y despachos en el Centro de Convenciones.
Habrá simulacros en Grand Bourg y el hospital Oñativia: Cuándo serán
El 16 de diciembre se desarrollarán dos simulacros: uno de evacuación en el Centro Cívico del Grand Bourg con más de 4.000 participantes, y otro en el hospital Oñativia por sismo, incendio y rescate de víctimas.
Colapso en Alvarado: un bache reabierto provocó un caos de más de una cuadra
La rotura, que había sido reparada, volvió a abrirse durante la madrugada. Líneas de colectivos afectadas, perdida de residuos cloacales y sedimentos aceitosos complican la circulación entre Catamarca y Santa Fe.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.