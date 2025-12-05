ANSES publicó los valores actualizados para jubilaciones y asignaciones en diciembre

ANSES detalló el cronograma de pagos y los nuevos valores para jubilaciones, pensiones y planes sociales, que se actualizaron para diciembre de 2025. Los incrementos abarcan todas las prestaciones del organismo y se aplican tanto a los planes sociales como a la Asignación Universal por Hijo, la jubilación mínima y otras asignaciones.

El organismo detalló los nuevos valores vigentes para las jubilaciones mínimas, máximas y diversas asignaciones sociales. Los incrementos impactan en todos los programas, incluido el ex Potenciar Trabajo y pensiones no contributivas. El pago se realiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada titular.

De acuerdo a la resolución 359/2025, los montos se actualizaron con una suba de 2,34%. La actualización sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor y alcanza a prestaciones como la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Según fuentes oficiales, el calendario incluye tanto las asignaciones familiares como los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción.

De cuánto son los planes sociales y asignaciones de ANSES en diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El valor general de la AUH asciende a $61.252 para diciembre de 2025. Para ingresos del grupo familiar (IGF) hasta $926.676, la cifra se mantiene en ese nivel, según ANSES.

Asignación por Embarazo



La Asignación por Embarazo se ajustó con el mismo índice y se paga en diciembre, con montos según el ingreso familiar, replicando los valores de la AUH para cada zona del país.

Asignación por Nacimiento, Adopción y Matrimonio

La asignación por nacimiento se fijó en $71.396, la de adopción en $426.877 y la de matrimonio en $106.904. Todos los valores aplican sin tope de ingreso.

Asignación por Ayuda Escolar Anual y por Hijo con Discapacidad

La asignación por ayuda escolar anual tiene un valor de $42.039 y sube en las zonas diferenciales. Para hijos con discapacidad, los montos alcanzan $199.434 en el tramo más bajo de ingresos.

Según la resolución 361/2025, si algún miembro del grupo familiar recibe ingresos superiores a $2.511.024, se excluye automáticamente a toda la familia del beneficio.

