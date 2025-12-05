Los pasajes se dispararon y viajar dentro de Salta ya cuesta más de $50.000

En la antesala del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre, el foco está en los aumento de los pasajes, que en algunos destinos prácticamente duplicaron su valor. Las empresas de transporte reconocen que la suba de costos operativos y la escalada inflacionaria obligaron a aplicar incrementos que hoy dificultan que muchas familias puedan viajar.

Los valores de los pasajes internos muestran una dispersión notable entre tarifas “promocionales” y precios reales. Incluso dentro de Salta, viajar se volvió un gasto significativo:

Tartagal: $37.000

Orán: $30.000

Salvador Mazza: $39.000 en promo — $55.000 real

Aguas Blancas: $40.000 en promo — $55.000 real

La Quiaca: $39.000 (única salida diaria)

Boleteros detallaron que las tarifas reales, sin descuento, ya superan los $50.000 en varios destinos, un valor que antes solo se veía en viajes de larga distancia.

Los destinos más buscados del Valle Calchaquí no están exentos de los aumentos. Para muchos visitantes, incluso una escapada de un día ya representa un gasto elevado:

Cachi: $17.200

Molinos: $22.900

San Antonio de los Cobres: $18.300

Payogasta: $15.800

La Poma: $24.500

Empresas que antes operaban con tres vehículos diarios hacia Cachi reconocen que hoy deben ajustar frecuencias porque los pasajeros piensan dos veces antes de pagar un boleto.

Las tarifas hacia Chile también evidencian el impacto de los costos:

San Pedro de Atacama: $70.000

Calama: $85.000

Antofagasta: $90.000

Incluso en destinos nacionales de larga distancia los valores se dispararon:

Mar del Plata: $145.000 (solo ida)

Puerto Iguazú: $150.000 (24 horas de viaje)

Paquetes al exterior: casi $1,3 millón para dos personas