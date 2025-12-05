Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri

En su columna habitual en Aries, la abogada previsionalista Julia Toyos afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri “no afecta en la diaria a los jubilados” y aclaró que la pérdida real asociada al cambio de fórmula es de solo 2,6%.

Toyos cuestionó que el máximo tribunal tardara seis años en resolver un caso de bajo impacto económico, lo que —según explicó— generó una enorme litigiosidad, saturación del sistema judicial y mayor desconfianza en las instituciones.

La especialista insistió en que el problema de fondo no es este fallo puntual, sino las pérdidas mucho más grandes derivadas de la suspensión de la movilidad en 2020 y de la posterior fórmula vigente, temas que aún esperan resolución judicial.

Finalmente, llevó tranquilidad a los jubilados: “A nadie le modifica el haber. Los juicios se siguen ejecutando y quienes ya tienen sentencia van a cobrar. El fallo es más político-institucional que económico”.