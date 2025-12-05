Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri

Se realizó la audiencia preliminar del primer caso de juicio por jurado en distrito CentroJudiciales04/12/2025
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
La abogada previsionalista Julia Toyos analizó el fallo que avaló la fórmula jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el perjuicio económico real es de apenas 2,6%.Judiciales05/12/2025Ivana Chañi
En su columna habitual en Aries, la abogada previsionalista Julia Toyos afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri “no afecta en la diaria a los jubilados” y aclaró que la pérdida real asociada al cambio de fórmula es de solo 2,6%.
Toyos cuestionó que el máximo tribunal tardara seis años en resolver un caso de bajo impacto económico, lo que —según explicó— generó una enorme litigiosidad, saturación del sistema judicial y mayor desconfianza en las instituciones.
La especialista insistió en que el problema de fondo no es este fallo puntual, sino las pérdidas mucho más grandes derivadas de la suspensión de la movilidad en 2020 y de la posterior fórmula vigente, temas que aún esperan resolución judicial.
Finalmente, llevó tranquilidad a los jubilados: “A nadie le modifica el haber. Los juicios se siguen ejecutando y quienes ya tienen sentencia van a cobrar. El fallo es más político-institucional que económico”.
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.
Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
La víctima es un joven de 21 años quien fue encontrado sin vida la mañana del pasado martes 4 de noviembre en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca, en la ciudad de Salta.
Su modus operandi consistía en contactar a vendedores de Marketplace, enviar un comprobante falso de seña y luego, fingiendo ser personal bancario, robar datos para generar préstamos y transferencias.
El abogado Gregorio Dalbón advirtió en un posteo en X que iniciará acciones legales contra quienes, según afirmó, difundieron ataques “maliciosos” contra la AFA, comandada por Chiqui Tapia.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.