Prisión preventiva para el acusado de un homicidio en barrio Hernando de Lerma

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se evaluó el pedido de prisión preventiva para un hombre de 21 años imputado por el delito de homicidio calificado criminis causae.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, tras escuchar los fundamentos de las partes, hizo lugar a la solicitud del fiscal González y dictó la prisión preventiva del acusado, considerando los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación, así como la gravedad de los hechos atribuidos.

El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando un joven de 21 años, oriundo de Santa Victoria Oeste, y que se encontraba en la ciudad de Salta para ingresar como cadete a la Policía de la Provincia, fue interceptado en la vía pública por un hombre que, tras sustraerle el celular, documentación y otros elementos, lo hirió y le provocó la muerte por shock hipovolémico debido a una herida de arma blanca.

Personal de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, logró identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otras diligencias practicadas.

El teléfono celular de la víctima fue localizado en poder de una tercera persona, quien lo habría adquirido por una suma ínfima.