Su modus operandi consistía en contactar a vendedores de Marketplace, enviar un comprobante falso de seña y luego, fingiendo ser personal bancario, robar datos para generar préstamos y transferencias.
Prisión preventiva para el acusado de un homicidio en barrio Hernando de Lerma
La víctima es un joven de 21 años quien fue encontrado sin vida la mañana del pasado martes 4 de noviembre en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca, en la ciudad de Salta.Judiciales02/12/2025
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se evaluó el pedido de prisión preventiva para un hombre de 21 años imputado por el delito de homicidio calificado criminis causae.
La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, tras escuchar los fundamentos de las partes, hizo lugar a la solicitud del fiscal González y dictó la prisión preventiva del acusado, considerando los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación, así como la gravedad de los hechos atribuidos.
El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando un joven de 21 años, oriundo de Santa Victoria Oeste, y que se encontraba en la ciudad de Salta para ingresar como cadete a la Policía de la Provincia, fue interceptado en la vía pública por un hombre que, tras sustraerle el celular, documentación y otros elementos, lo hirió y le provocó la muerte por shock hipovolémico debido a una herida de arma blanca.
Personal de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, logró identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otras diligencias practicadas.
El teléfono celular de la víctima fue localizado en poder de una tercera persona, quien lo habría adquirido por una suma ínfima.
La advertencia de Dalbón a periodistas: “La pelota no se mancha, la AFA tampoco”
El abogado Gregorio Dalbón advirtió en un posteo en X que iniciará acciones legales contra quienes, según afirmó, difundieron ataques “maliciosos” contra la AFA, comandada por Chiqui Tapia.
"Industria del Juicio" en alza: Demandas por accidentes de trabajo cerca del picoJudiciales02/12/2025
Un informe privado alertó que la "Industria del Juicio" por accidentes y enfermedades laborales está por alcanzar un pico de 125.000 demandas en 2025, nivel similar al que motivó la reforma de 2017.
Tras revisar el relato del chofer, el TOF 7 avanzará hacia “La Camarita”, que investiga supuestos acuerdos ilícitos entre empresas viales.
El exdirector de la ANDIS presentó un informe pericial que determina edición, manipulación e incluso uso de inteligencia artificial en las grabaciones.
Fentanilo adulterado: en el laboratorio Ramallo sabían de la contaminación y siguieron produciendoJudiciales01/12/2025
Una testigo declaró que se ocultaban resultados microbiológicos y se aceleraban procesos para no frenar las ventas, pese a las 173 muertes bajo investigación.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.