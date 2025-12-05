La Corte Suprema desestimó los recursos de los acusados y permitirá que los inversores sigan como querellantes en la investigación por el presunto “rug pull”.
Condenaron a la “narco panchera” de Ceferino a cuatro años de prisión
La mujer aceptó su culpabilidad por vender más de 4700 dosis de pasta base desde un comercio del barrio. La investigación se inició por una denuncia anónima.Judiciales05/12/2025
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito en la que el juez Antonio Pastrana condenó a Natalia Laxi a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Durante la audiencia, y luego de conocer las pruebas reunidas en su contra por la Fiscalía especializada en narcocriminalidad, Laxi admitió ser responsable del delito de comercialización de estupefacientes.
La mujer fue detenida el 31 de octubre pasado con más de 4700 dosis de pasta base de cocaína, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, un aire comprimido y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de la sustancia.
La investigación de UFINAR comenzó a partir de una denuncia anónima radicada en la web fiscalespenales.gob.ar, en la que se advertía que en una panchería de barrio Ceferino se vendían drogas. A partir de esa información, el fiscal ordenó al grupo SINAR 6 de la Policía de la Provincia de Salta realizar tareas de vigilancia y recolección de pruebas.
Los investigadores identificaron a la sospechosa, constataron que residía en barrio Primera Junta y que se trasladaba diariamente a Ceferino, donde la registraron intercambiando dinero por pasta base de cocaína en reiteradas oportunidades. Las transacciones se realizaban preferentemente en horario nocturno, mediante la modalidad de pasamanos en el exterior de la vivienda, adonde acudían compradores en vehículos, motocicletas, bicicletas o a pie. También se acreditó que utilizaba la fachada de la panchería y el apoyo de consumidores adictos que actuaban como campanas a cambio de dosis.
Con las pruebas reunidas, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de dos domicilios vinculados a la investigación. El operativo se concretó el 31 de octubre pasado.
El acusado expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la familia tras ser declarado culpable como reincidente por tercera vez.
Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri
La abogada previsionalista Julia Toyos analizó el fallo que avaló la fórmula jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el perjuicio económico real es de apenas 2,6%.
Se realizó la audiencia preliminar del primer caso de juicio por jurado en distrito CentroJudiciales04/12/2025
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muertoJudiciales03/12/2025
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.
Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.