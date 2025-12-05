Condenaron a la “narco panchera” de Ceferino a cuatro años de prisión

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito en la que el juez Antonio Pastrana condenó a Natalia Laxi a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia, y luego de conocer las pruebas reunidas en su contra por la Fiscalía especializada en narcocriminalidad, Laxi admitió ser responsable del delito de comercialización de estupefacientes.

La mujer fue detenida el 31 de octubre pasado con más de 4700 dosis de pasta base de cocaína, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, un aire comprimido y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de la sustancia.

La investigación de UFINAR comenzó a partir de una denuncia anónima radicada en la web fiscalespenales.gob.ar, en la que se advertía que en una panchería de barrio Ceferino se vendían drogas. A partir de esa información, el fiscal ordenó al grupo SINAR 6 de la Policía de la Provincia de Salta realizar tareas de vigilancia y recolección de pruebas.

Los investigadores identificaron a la sospechosa, constataron que residía en barrio Primera Junta y que se trasladaba diariamente a Ceferino, donde la registraron intercambiando dinero por pasta base de cocaína en reiteradas oportunidades. Las transacciones se realizaban preferentemente en horario nocturno, mediante la modalidad de pasamanos en el exterior de la vivienda, adonde acudían compradores en vehículos, motocicletas, bicicletas o a pie. También se acreditó que utilizaba la fachada de la panchería y el apoyo de consumidores adictos que actuaban como campanas a cambio de dosis.

Con las pruebas reunidas, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de dos domicilios vinculados a la investigación. El operativo se concretó el 31 de octubre pasado.