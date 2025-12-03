Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muerto
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.Judiciales03/12/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que, por el hecho, el pasado lunes se imputó de forma provisional a un hombre de 33 años y, este miércoles, a uno de 25 años, como coautores de los delitos de estrago doloso por existir peligro de muerte para terceros y estrago doloso seguido de muerte en concurseo ideal.
En las audiencias de imputación, los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, prisión preventiva para ambos.
El incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta ocurrió durante la noche del pasado domingo 26 de octubre, con la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la Provincia, que realizaron el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permitiera determinar el origen del foco ígneo.
Como consecuencia, se registraron 22 detenidos que resultaron con quemaduras en el cuerpo y signos de intoxicación por monóxido de carbono, y un fallecido tras permanecer en terapia intensiva.
De la numerosa prueba producida hasta el momento, que incluye declaraciones testimoniales, informes médicos y periciales, entre otras medidas, se logró individualizar a los dos acusados como sospechosos de haber colocado, desde el lado interno de la celda que ocupaban, colchones para cubrir las rejas de la puerta, bloqueando las salidas de aire hacia el pasillo del pabellón, no solo de la puerta sino de una ventana que está al lado de la misma, y colocar detrás de los colchones un catre para sostenerlos.
A los colchones los habrían prendido usando un “mechero” hechizo improvisado con papel higiénico, lo que originó la combustión de los colchones y prendas que había en el lugar y el consecuente incendio de toda la celda.
El fiscal López Soto considera que con esta conducta, los acusados crearon un peligro común dentro de la celda respecto a los bienes de los detenidos y del propio Estado, así como la integridad física de los otros 23 masculinos detenidos, quienes no tuvieron ninguna posibilidad de escapar del fuego originado dentro de la celda, ya que estaban encerrados, por lo que tuvieron que esperar hasta que el personal del Servicio Penitenciario lo extinguiera con los matafuegos que existen en el pabellón, constituyendo en consecuencia, una amenaza efectiva de muerte en los internos.
Se destaca que entre los heridos, uno sufrió graves lesiones por la acción del fuego que derivaron en su fallecimiento el día sábado 8 de noviembre por shock séptico, falla multiorgánica, gran quemado.
López Soto señaló que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento diversas medidas dispuestas que permitirán esclarecer lo sucedido. Finalmente, destacó que no descarta que puedan producirse nuevas imputaciones.
La víctima es un joven de 21 años quien fue encontrado sin vida la mañana del pasado martes 4 de noviembre en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca, en la ciudad de Salta.
Su modus operandi consistía en contactar a vendedores de Marketplace, enviar un comprobante falso de seña y luego, fingiendo ser personal bancario, robar datos para generar préstamos y transferencias.
La advertencia de Dalbón a periodistas: “La pelota no se mancha, la AFA tampoco”
El abogado Gregorio Dalbón advirtió en un posteo en X que iniciará acciones legales contra quienes, según afirmó, difundieron ataques “maliciosos” contra la AFA, comandada por Chiqui Tapia.
"Industria del Juicio" en alza: Demandas por accidentes de trabajo cerca del picoJudiciales02/12/2025
Un informe privado alertó que la "Industria del Juicio" por accidentes y enfermedades laborales está por alcanzar un pico de 125.000 demandas en 2025, nivel similar al que motivó la reforma de 2017.
Tras revisar el relato del chofer, el TOF 7 avanzará hacia “La Camarita”, que investiga supuestos acuerdos ilícitos entre empresas viales.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.