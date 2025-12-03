Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muerto

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que, por el hecho, el pasado lunes se imputó de forma provisional a un hombre de 33 años y, este miércoles, a uno de 25 años, como coautores de los delitos de estrago doloso por existir peligro de muerte para terceros y estrago doloso seguido de muerte en concurseo ideal.

En las audiencias de imputación, los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, prisión preventiva para ambos.

El incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta ocurrió durante la noche del pasado domingo 26 de octubre, con la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la Provincia, que realizaron el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permitiera determinar el origen del foco ígneo.

Como consecuencia, se registraron 22 detenidos que resultaron con quemaduras en el cuerpo y signos de intoxicación por monóxido de carbono, y un fallecido tras permanecer en terapia intensiva.

De la numerosa prueba producida hasta el momento, que incluye declaraciones testimoniales, informes médicos y periciales, entre otras medidas, se logró individualizar a los dos acusados como sospechosos de haber colocado, desde el lado interno de la celda que ocupaban, colchones para cubrir las rejas de la puerta, bloqueando las salidas de aire hacia el pasillo del pabellón, no solo de la puerta sino de una ventana que está al lado de la misma, y colocar detrás de los colchones un catre para sostenerlos.

A los colchones los habrían prendido usando un “mechero” hechizo improvisado con papel higiénico, lo que originó la combustión de los colchones y prendas que había en el lugar y el consecuente incendio de toda la celda.

El fiscal López Soto considera que con esta conducta, los acusados crearon un peligro común dentro de la celda respecto a los bienes de los detenidos y del propio Estado, así como la integridad física de los otros 23 masculinos detenidos, quienes no tuvieron ninguna posibilidad de escapar del fuego originado dentro de la celda, ya que estaban encerrados, por lo que tuvieron que esperar hasta que el personal del Servicio Penitenciario lo extinguiera con los matafuegos que existen en el pabellón, constituyendo en consecuencia, una amenaza efectiva de muerte en los internos.

Se destaca que entre los heridos, uno sufrió graves lesiones por la acción del fuego que derivaron en su fallecimiento el día sábado 8 de noviembre por shock séptico, falla multiorgánica, gran quemado.

López Soto señaló que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento diversas medidas dispuestas que permitirán esclarecer lo sucedido. Finalmente, destacó que no descarta que puedan producirse nuevas imputaciones.