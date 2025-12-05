La Caja de Abogados de Salta reemplaza la Fe de Vida por un sistema digital automático

La Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta aprobó la eliminación total y definitiva del requisito de Acreditación de Supervivencia (Fe de Vida), un trámite que hasta ahora debían realizar los beneficiarios para seguir percibiendo sus prestaciones. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 4533/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El trámite será reemplazado por un Modelo de Gestión Proactiva Digital, que permitirá verificar la supervivencia de manera automática mediante el cruce mensual de datos con el Registro Civil y Capacidad de las Personas. De esta manera, la carga de demostrar que el beneficiario está vivo deja de recaer en el afiliado y pasa a ser responsabilidad de la institución.

La presidenta de la Caja, Dra. Julia Tamara Toyos, impulsó la iniciativa que fue aprobada por el Consejo de Administración en la sesión del 13 de noviembre de 2025. Entre los fundamentos, se remarca la necesidad de modernizar la gestión, garantizar la centralidad del afiliado y evitar trámites que resulten vejatorios, burocráticos o innecesarios, especialmente para adultos mayores.

El nuevo esquema se basa en tres principios: Dignidad, Confianza y Progresividad. La institución sostiene que la supervivencia “debe presumirse” y que es la propia administración la que debe detectar los fallecimientos, sin exigir que los beneficiarios demuestren periódicamente que están vivos para cobrar un derecho de carácter alimentario.

Excepciones y actualización obligatoria de datos

El único caso en el que se seguirá requiriendo Fe de Vida será para los beneficiarios que residan fuera de la provincia o en el exterior, donde no es posible un cruce directo con el Registro Civil salteño. En esos casos, el trámite será digital, con una periodicidad semestral.

Como paso previo a la implementación, todos los afiliados deberán realizar una actualización inicial de datos, indispensable para depurar registros y garantizar el correcto funcionamiento del sistema automático.

El área de Sistemas tendrá a su cargo la puesta en marcha del cruce de información mensual y la elaboración de informes técnicos, mientras que el área de Comunicación deberá ejecutar una campaña institucional para difundir el cambio y recordar la obligación de actualizar los datos personales.

Asimismo, se instruyó al área Contable a coordinar con los bancos el reporte de eventuales bajas detectadas en sus sistemas.

Con esta resolución, la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta avanza hacia un modelo de administración más moderno y centrado en el usuario, eliminando uno de los trámites más cuestionados por los afiliados y adaptándose a estándares actuales de gestión digital y protección de derechos.