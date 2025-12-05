La Caja de Abogados de Salta reemplaza la Fe de Vida por un sistema digital automático

Los pasajes se dispararon y viajar dentro de Salta ya cuesta más de $50.000
Las tarifas dentro del norte provincial superan los $55.000 y las empresas admiten que los aumentos frenaron la demanda incluso en fines de semana largo.
La Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta eliminó definitivamente el trámite de Fe de Vida para el cobro de haberes y lo reemplazará por un sistema de verificación digital basado en datos del Registro Civil.Sociedad05/12/2025Ivana Chañi
La Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta aprobó la eliminación total y definitiva del requisito de Acreditación de Supervivencia (Fe de Vida), un trámite que hasta ahora debían realizar los beneficiarios para seguir percibiendo sus prestaciones. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 4533/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El trámite será reemplazado por un Modelo de Gestión Proactiva Digital, que permitirá verificar la supervivencia de manera automática mediante el cruce mensual de datos con el Registro Civil y Capacidad de las Personas. De esta manera, la carga de demostrar que el beneficiario está vivo deja de recaer en el afiliado y pasa a ser responsabilidad de la institución.
La presidenta de la Caja, Dra. Julia Tamara Toyos, impulsó la iniciativa que fue aprobada por el Consejo de Administración en la sesión del 13 de noviembre de 2025. Entre los fundamentos, se remarca la necesidad de modernizar la gestión, garantizar la centralidad del afiliado y evitar trámites que resulten vejatorios, burocráticos o innecesarios, especialmente para adultos mayores.
El nuevo esquema se basa en tres principios: Dignidad, Confianza y Progresividad. La institución sostiene que la supervivencia “debe presumirse” y que es la propia administración la que debe detectar los fallecimientos, sin exigir que los beneficiarios demuestren periódicamente que están vivos para cobrar un derecho de carácter alimentario.
El único caso en el que se seguirá requiriendo Fe de Vida será para los beneficiarios que residan fuera de la provincia o en el exterior, donde no es posible un cruce directo con el Registro Civil salteño. En esos casos, el trámite será digital, con una periodicidad semestral.
Como paso previo a la implementación, todos los afiliados deberán realizar una actualización inicial de datos, indispensable para depurar registros y garantizar el correcto funcionamiento del sistema automático.
El área de Sistemas tendrá a su cargo la puesta en marcha del cruce de información mensual y la elaboración de informes técnicos, mientras que el área de Comunicación deberá ejecutar una campaña institucional para difundir el cambio y recordar la obligación de actualizar los datos personales.
Asimismo, se instruyó al área Contable a coordinar con los bancos el reporte de eventuales bajas detectadas en sus sistemas.
Con esta resolución, la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta avanza hacia un modelo de administración más moderno y centrado en el usuario, eliminando uno de los trámites más cuestionados por los afiliados y adaptándose a estándares actuales de gestión digital y protección de derechos.
Las tarifas dentro del norte provincial superan los $55.000 y las empresas admiten que los aumentos frenaron la demanda incluso en fines de semana largo.
Las mejoras alcanzan a jubilados, pensionados, AUH, AUE y planes sociales. También se ajustaron los pagos por nacimiento, matrimonio y adopción.
El Directorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta dispuso elevar el valor de la unidad de aporte a $6.400 desde el 1 de diciembre de 2025, con impacto en los vencimientos de enero de 2026.
Un estudio a nivel internacional halló que los influencer y las plataformas digitales se imponen sobre el aula tradicional a la hora de la enseñanza financiera. Se trata de un factor que implica riesgos a la hora de invertir.
Google dio a conocer cuáles fueron las principales búsquedas de 2025 que realizaron los argentinos. Los datos surgen de la información recabada de Google Trends, la herramienta que permite indagar en los intereses de los usuarios a escala global y regional.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.