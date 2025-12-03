La víctima es un joven de 21 años quien fue encontrado sin vida la mañana del pasado martes 4 de noviembre en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca, en la ciudad de Salta.
Condenan a pedófilo digital: Se contactó con menor por videojuego online
Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.Judiciales03/12/2025
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado para un hombre de 32 años como autor de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
El juez del distrito judicial Orán, Aldo Primucci, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a realizar tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Inicialmente, desde Buenos Aires, la madre de una adolescente de 12 años denunció que su hija había entablado una relación de manera virtual con una persona que supuestamente tenía 15 años, a través de un videojuego. Sin embargo, se trataba de un adulto, quien le solicitaba el envío de fotografías con contenido íntimo.
Desde la Fiscalía, tras la imputación inicial por grooming, se continuó avanzando en la investigación, y se encontró en los dispositivos que le fueron secuestrados oportunamente, material de abuso sexual y/o explotación infantil.
Su modus operandi consistía en contactar a vendedores de Marketplace, enviar un comprobante falso de seña y luego, fingiendo ser personal bancario, robar datos para generar préstamos y transferencias.
La advertencia de Dalbón a periodistas: “La pelota no se mancha, la AFA tampoco”
El abogado Gregorio Dalbón advirtió en un posteo en X que iniciará acciones legales contra quienes, según afirmó, difundieron ataques “maliciosos” contra la AFA, comandada por Chiqui Tapia.
"Industria del Juicio" en alza: Demandas por accidentes de trabajo cerca del picoJudiciales02/12/2025
Un informe privado alertó que la "Industria del Juicio" por accidentes y enfermedades laborales está por alcanzar un pico de 125.000 demandas en 2025, nivel similar al que motivó la reforma de 2017.
Tras revisar el relato del chofer, el TOF 7 avanzará hacia “La Camarita”, que investiga supuestos acuerdos ilícitos entre empresas viales.
El exdirector de la ANDIS presentó un informe pericial que determina edición, manipulación e incluso uso de inteligencia artificial en las grabaciones.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".