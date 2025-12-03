Condenan a pedófilo digital: Se contactó con menor por videojuego online

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado para un hombre de 32 años como autor de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El juez del distrito judicial Orán, Aldo Primucci, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a realizar tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

Inicialmente, desde Buenos Aires, la madre de una adolescente de 12 años denunció que su hija había entablado una relación de manera virtual con una persona que supuestamente tenía 15 años, a través de un videojuego. Sin embargo, se trataba de un adulto, quien le solicitaba el envío de fotografías con contenido íntimo.

Desde la Fiscalía, tras la imputación inicial por grooming, se continuó avanzando en la investigación, y se encontró en los dispositivos que le fueron secuestrados oportunamente, material de abuso sexual y/o explotación infantil.