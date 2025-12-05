La Corte Suprema desestimó los recursos de los acusados y permitirá que los inversores sigan como querellantes en la investigación por el presunto “rug pull”.
Apuñaló a un hombre en la calle y fue condenado a nueve años de cárcel
El acusado expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la familia tras ser declarado culpable como reincidente por tercera vez.Judiciales05/12/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (U.G.A.P.), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para Diego Gonzalo Olmedo como autor del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el pasado 23 de noviembre, en la intersección de las calles Chazarreta y Fortín San José de Pocoy, en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta.
La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva, lo declaró reincidente por tercera vez, y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El acusado expresó su arrepentimiento por lo sucedido y pidió disculpas a la familia de la víctima.
El hecho ocurrió cuando el acusado se encontraba junto a la víctima, un hombre de 34 años, y tras una discusión, lo lesionó con un elemento corto punzante, causándole la muerte por shock hipovolémico por herida de arma blanca.
La mujer aceptó su culpabilidad por vender más de 4700 dosis de pasta base desde un comercio del barrio. La investigación se inició por una denuncia anónima.
Jubilaciones: Abogada explicó los alcances del fallo de la Corte por la movilidad de Macri
La abogada previsionalista Julia Toyos analizó el fallo que avaló la fórmula jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el perjuicio económico real es de apenas 2,6%.
Se realizó la audiencia preliminar del primer caso de juicio por jurado en distrito CentroJudiciales04/12/2025
Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en una causa por un homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Salta.
Dos acusados por el incendio en la Alcaidía General que causó lesionados y un muertoJudiciales03/12/2025
En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.
Un hombre de 32 años de Orán, Salta, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.