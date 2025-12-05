Apuñaló a un hombre en la calle y fue condenado a nueve años de cárcel

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (U.G.A.P.), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para Diego Gonzalo Olmedo como autor del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el pasado 23 de noviembre, en la intersección de las calles Chazarreta y Fortín San José de Pocoy, en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta.

La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a la pena de nueve años de prisión de ejecución efectiva, lo declaró reincidente por tercera vez, y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El acusado expresó su arrepentimiento por lo sucedido y pidió disculpas a la familia de la víctima.

El hecho ocurrió cuando el acusado se encontraba junto a la víctima, un hombre de 34 años, y tras una discusión, lo lesionó con un elemento corto punzante, causándole la muerte por shock hipovolémico por herida de arma blanca.