Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros
El vicegobernador remarcó que “hoy hay otra realidad posterior al 26 de octubre”, en referencia a los cambios políticos que influyen en los compromisos firmados con la Nación.Política04/12/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, se refirió a la paralización de las obras del puente sobre el río Vaqueros y la atribuyó a las idas y vueltas en las negociaciones entre los gobernadores y el presidente de la Nación.
“En las provincias siempre estamos en desventaja porque somos las que tenemos la responsabilidad de nuestras cosas. Un puente sobre el río Vaquero es un tema de la provincia de Salta”, expresó Marocco.
El funcionario recordó que durante la gestión del gobierno anterior los compromisos se cumplían y las obras avanzaban, destacando la ejecución de proyectos que había llevado adelante la provincia en conjunto con la administración nacional.
Sin embargo, señaló que la realidad política cambió tras las elecciones del 26 de octubre y que actualmente los acuerdos firmados enfrentan vaivenes propios del “toma y daca de la vieja política”.
Marocco sostuvo que la situación requiere “diálogo y consenso” y subrayó la disposición de la provincia a negociar: “Siempre estuvimos dispuestos. Hay negociaciones que se hicieron que fueron muy caras hasta para la propia provincia, pero el gobernador siempre lo explicaba”.
El vicegobernador insistió en que Salta no renuncia a sus compromisos ni a sus derechos en estas negociaciones, y destacó la importancia de continuar con obras fundamentales para el desarrollo del norte provincial, tras años de abandono.
Por otro lado, Marocco se refirió al debate sobre una eventual reforma constitucional y electoral en Salta, y aseguró que el sistema actual —que obliga a votar cada dos años— genera “desgaste” y no responde a la voluntad ciudadana. “Las instituciones siempre hay que mejorarlas”, afirmó.
Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millonesPolítica04/12/2025
Tras una sesión tensa y semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió los dos tercios y habilitó un paquete de financiamiento que incluye reformas en el Banco Provincia y un fondo millonario para municipios.
Causa Cuadernos: el juicio retoma con la lectura del tramo central de la acusación fiscalPolítica04/12/2025
El TOF 7 continuará con las últimas páginas del requerimiento, donde Stornelli sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.
Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó que el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo quedó frenado por el receso legislativo y deberá reiniciarse con una comisión renovada.
El juez federal descartó los planteos basados en supuestos audios adulterados y sostuvo que la defensa no aportó hechos nuevos. El caso continúa mientras la Cámara revisa un incidente previo.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.