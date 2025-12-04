Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros

En Día de Miércoles, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, se refirió a la paralización de las obras del puente sobre el río Vaqueros y la atribuyó a las idas y vueltas en las negociaciones entre los gobernadores y el presidente de la Nación.

“En las provincias siempre estamos en desventaja porque somos las que tenemos la responsabilidad de nuestras cosas. Un puente sobre el río Vaquero es un tema de la provincia de Salta”, expresó Marocco.

El funcionario recordó que durante la gestión del gobierno anterior los compromisos se cumplían y las obras avanzaban, destacando la ejecución de proyectos que había llevado adelante la provincia en conjunto con la administración nacional.

Sin embargo, señaló que la realidad política cambió tras las elecciones del 26 de octubre y que actualmente los acuerdos firmados enfrentan vaivenes propios del “toma y daca de la vieja política”.

Marocco sostuvo que la situación requiere “diálogo y consenso” y subrayó la disposición de la provincia a negociar: “Siempre estuvimos dispuestos. Hay negociaciones que se hicieron que fueron muy caras hasta para la propia provincia, pero el gobernador siempre lo explicaba”.

El vicegobernador insistió en que Salta no renuncia a sus compromisos ni a sus derechos en estas negociaciones, y destacó la importancia de continuar con obras fundamentales para el desarrollo del norte provincial, tras años de abandono.

Por otro lado, Marocco se refirió al debate sobre una eventual reforma constitucional y electoral en Salta, y aseguró que el sistema actual —que obliga a votar cada dos años— genera “desgaste” y no responde a la voluntad ciudadana. “Las instituciones siempre hay que mejorarlas”, afirmó.