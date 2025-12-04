El ministro del Interior recibe al jefe de Gobierno porteño para avanzar en los consensos que necesita la Casa Rosada.
Causa Cuadernos: el juicio retoma con la lectura del tramo central de la acusación fiscal
El TOF 7 continuará con las últimas páginas del requerimiento, donde Stornelli sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación.Política04/12/2025
El debate oral por los escritos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal.
Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido que insumió gran parte de la audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se dispondrá a avanzar con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
La última parte del tercer requerimiento aborda la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Sobre este apartado, la fiscalía dio por acreditado la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas y otro articulado por actores financieros que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.
La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.
Cómo viene
El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.
Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.
La reanudación del juicio llega tras una jornada atípica. Como contó la Agencia Noticias Argentinas, el pasado martes 2 de diciembre, el tribunal debió frenar el debate durante casi cuatro horas para analizar el pedido de recusación de De Vido, que finalmente fue rechazado por inadmisible.
Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millonesPolítica04/12/2025
Tras una sesión tensa y semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió los dos tercios y habilitó un paquete de financiamiento que incluye reformas en el Banco Provincia y un fondo millonario para municipios.
Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros
El vicegobernador remarcó que “hoy hay otra realidad posterior al 26 de octubre”, en referencia a los cambios políticos que influyen en los compromisos firmados con la Nación.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.
Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó que el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo quedó frenado por el receso legislativo y deberá reiniciarse con una comisión renovada.
El juez federal descartó los planteos basados en supuestos audios adulterados y sostuvo que la defensa no aportó hechos nuevos. El caso continúa mientras la Cámara revisa un incidente previo.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.