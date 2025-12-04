El ministro del Interior recibe al jefe de Gobierno porteño para avanzar en los consensos que necesita la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas
Carlos Presti designó a Oscar Santiago Zarich en el Ejército y a Dalle Nogare en el EMCO, mientras continúan las modificaciones en Seguridad, SIDE, Migraciones y Justicia.Política04/12/2025
En la noche del miércoles, el Gobierno confirmó la cúpula de las Fuerzas Armadas. Luego de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, este último fue quien informó los cambios a través de sus redes sociales.
Según indicó Presti, el nuevo Jefe del Ejército será el general de División Oscar Santiago Zarich, por recomendación del flamante ministro al Presidente. Además, el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare es el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto.
En tanto, el Vicealmirante Juan Carlos Romay fue designado Jefe de la Armada y se ratificó al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea.
El Gobierno trabaja en una serie de cambios que busca implementar en los próximos meses tras la conformación oficial del nuevo gabinete. Las modificaciones abarcan áreas sensibles, como el Ministerio de Seguridad, la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Justicia y la composición de la cúpula de las Fuerzas Armadas.
A última hora del martes, el Gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): Sergio Neiffert dejó su cargo en medio de rumores de tensión con Santiago Caputo y supuestas irregularidades administrativas.
La salida del “Señor 5″ confirmó las versiones que habían comenzado hace unos días, que indicaron que el ahora extitular de la SIDE estaba perdiendo autoridad dentro del organismo, donde tiene una importante influencia el asesor presidencial.
En el Ejecutivo advierten también que es “muy probable” que haya cambios en la titularidad de la Agencia de Migraciones, que encabeza hoy Sebastián Seoane. En el oficialismo argumentan que “cambió la modalidad” del organismo luego de la reforma que oficializó Patricia Bullrich. Pasó de ser una área administrativa a una de control fronterizo con capacidades operativas.
En Balcarce 50 reconocen que hay intenciones de efectivizar la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, pero advierten que no hay una definición sobre su sucesor. Hay diferencias entre los sectores que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los equipos del asesor Santiago Caputo. “Es probable que no se toque hasta febrero”, expresan. Se esperan definiciones además sobre la oficialización de los equipos del jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millonesPolítica04/12/2025
Tras una sesión tensa y semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió los dos tercios y habilitó un paquete de financiamiento que incluye reformas en el Banco Provincia y un fondo millonario para municipios.
Causa Cuadernos: el juicio retoma con la lectura del tramo central de la acusación fiscalPolítica04/12/2025
El TOF 7 continuará con las últimas páginas del requerimiento, donde Stornelli sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación.
Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros
El vicegobernador remarcó que “hoy hay otra realidad posterior al 26 de octubre”, en referencia a los cambios políticos que influyen en los compromisos firmados con la Nación.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.
Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó que el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo quedó frenado por el receso legislativo y deberá reiniciarse con una comisión renovada.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.