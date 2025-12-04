Madile negó internas entre Sáenz y Durand: “No hay grietas”

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile, fue ratificado en su cargo tras la jura de los nuevos concejales y la renovación de bancas luego de las elecciones de mayo.

En “Día de Miércoles”, Madile rechazó las versiones que hablan de una supuesta grieta política entre el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente capitalino Emiliano Durand.

“Sin duda que conformamos un mismo espacio político: el gobernador, el intendente y quien habla somos parte de un mismo proyecto. Yo no veo esas grietas que se intentan plasmar, sino más bien un trabajo en conjunto”, sostuvo.

Madile explicó que su continuidad en la presidencia del Concejo es resultado de esa articulación política.

“El hecho de que yo sea presidente es porque venimos trabajando con el intendente de una manera totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados y porque pertenezco al sector del gobernador Gustavo Sáenz, que conduce este proyecto”, argumentó.

Madile detalló que su reelección se dio mediante consensos internos y recordó que las nuevas autoridades del cuerpo son José García como vicepresidente y Rodrigo Quinteros (La Libertad Avanza) en la representación de la minoría.