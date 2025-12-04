El ministro del Interior recibe al jefe de Gobierno porteño para avanzar en los consensos que necesita la Casa Rosada.
Madile negó internas entre Sáenz y Durand: “No hay grietas”
El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Emiliano Durand integran “un mismo proyecto político” y descartó versiones de internas.Política04/12/2025Ivana Chañi
El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile, fue ratificado en su cargo tras la jura de los nuevos concejales y la renovación de bancas luego de las elecciones de mayo.
En “Día de Miércoles”, Madile rechazó las versiones que hablan de una supuesta grieta política entre el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente capitalino Emiliano Durand.
“Sin duda que conformamos un mismo espacio político: el gobernador, el intendente y quien habla somos parte de un mismo proyecto. Yo no veo esas grietas que se intentan plasmar, sino más bien un trabajo en conjunto”, sostuvo.
Madile explicó que su continuidad en la presidencia del Concejo es resultado de esa articulación política.
“El hecho de que yo sea presidente es porque venimos trabajando con el intendente de una manera totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados y porque pertenezco al sector del gobernador Gustavo Sáenz, que conduce este proyecto”, argumentó.
Madile detalló que su reelección se dio mediante consensos internos y recordó que las nuevas autoridades del cuerpo son José García como vicepresidente y Rodrigo Quinteros (La Libertad Avanza) en la representación de la minoría.
Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millonesPolítica04/12/2025
Tras una sesión tensa y semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió los dos tercios y habilitó un paquete de financiamiento que incluye reformas en el Banco Provincia y un fondo millonario para municipios.
Causa Cuadernos: el juicio retoma con la lectura del tramo central de la acusación fiscalPolítica04/12/2025
El TOF 7 continuará con las últimas páginas del requerimiento, donde Stornelli sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación.
Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros
El vicegobernador remarcó que “hoy hay otra realidad posterior al 26 de octubre”, en referencia a los cambios políticos que influyen en los compromisos firmados con la Nación.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.
Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó que el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo quedó frenado por el receso legislativo y deberá reiniciarse con una comisión renovada.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.