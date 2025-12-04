El ministro del Interior recibe al jefe de Gobierno porteño para avanzar en los consensos que necesita la Casa Rosada.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.Política04/12/2025Ivana Chañi
El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile, detalló los motivos legales por los cuales el concejal Pablo López asumió su banca este 3 de diciembre, pese a estar involucrado en una causa judicial que tomó relevancia pública.
En "Día de Miércoles", Madile explicó que la decisión no dependió de criterios políticos sino del cumplimiento estricto de la Carta Municipal, que fija los requisitos para impedir la asunción o excluir a un edil.
“Legalmente le correspondía asumir”, afirmó, al recordar que el artículo 22 de la Carta Municipal establece que solo puede impedirse o revocarse un mandato por una incapacidad moral sobreviniente, es decir, posterior al momento de asumir.
El presidente del cuerpo precisó que, en este caso, la situación judicial que involucra a López no es sobreviniente a la fecha de su asunción, lo cual limita la actuación institucional del Concejo.
Madile recordó que meses atrás el cuerpo sí pudo excluirlo porque la causa tomó estado público durante su mandato anterior: “Hace pocos meses fue excluido porque el hecho apareció después de que él asumiera la banca. Hoy el contexto es distinto”, indicó.
El titular del Concejo insistió en que la situación evidencia la necesidad de reformar la Carta Municipal para adecuarla a escenarios actuales y dotar al Concejo de herramientas más claras para actuar ante casos de gravedad institucional.
Además, señaló que, desde el plano moral, las explicaciones deben provenir del espacio político que llevó a López como candidato:
“No olvidemos que fue el concejal más votado por La Libertad Avanza”, remarcó.
Madile afirmó que la reforma de la Carta Municipal, ya en marcha tras la elección de convencionales constituyentes, permitirá corregir estas limitaciones y reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad política en la ciudad.
