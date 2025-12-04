Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026

El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, aclaró cómo continuará el proceso para elegir al próximo Defensor del Pueblo de la ciudad, luego de que la discusión quedara paralizada tras el receso legislativo.

En su participación en “Día de Miércoles”, el titular del cuerpo legislativo señaló que la comisión especial creada para analizar a los postulantes —más de 23 inscriptos en esta edición— no pudo completar la etapa de evaluación debido al calendario institucional.

Madile explicó que, al ingresar en receso, el Concejo no puede avanzar en el análisis de antecedentes y entrevistas, y que además el cuerpo quedó conformado por nuevos integrantes luego de la jura del 3 de diciembre.

“Vamos a tener que conformar nuevamente la comisión porque ya no están los mismos concejales”, detalló.

Consultado sobre la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para tratar este tema, el presidente del Concejo fue claro al remarcar que no corresponde que el intendente intervenga en un proceso cuya competencia es estrictamente legislativa.

“La elección del Defensor del Pueblo es una cuestión netamente del Concejo Deliberante; no se justifica convocar extraordinarias por este tema”, explicó.

Ante la suspensión temporal del procedimiento, Madile confirmó que el actual Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, seguirá en funciones hasta que el Concejo reactive formalmente la selección y vuelva a analizar cada una de las postulaciones.