Tras el sorteo realizado en Sídney, Los Pumas ya conocen los rivales que deberán enfrentar en la próxima Copa del Mundo de Australia 2027: el seleccionado argentino integrará el Grupo C
Antes del receso Salta jugará un partido en el Delmi y cinco como visitante
El martes por la noche Salta Basket viajo hacia La Rioja donde el jueves 4 de diciembre visitará a Fusión Riojana, y el sábado 6 al Club Atlético Amancay. Ambos encuentros están programados para que comiencen a las 22.Deportes03/12/2025
La Liga Argentina entra en la recta conducente al receso de fin de año, y en las últimas horas desde el Departamento de Competencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) informaron los horarios y las fechas, desde el 2 al 22 de diciembre. Salta Basket viajará este martes por la noche con destino a La Rioja.
El representante provincial a nivel nacional metió un tremendo arranque en la temporada 2025/26, ganando cuatro de los seis partidos que disputó hasta el momento. Un arranque que ilusiona a los amantes del deporte en la provincia y sobre todo a los seguidores del deporte de la naranja en la segunda división.
En el último encuentro, Los Infernales se impusieron en tiempo suplementario frente a Huracán Las Heras, de Mendoza, por 67-65. Apasionante juego como solo la disciplina más hermosa del planeta puede entregar, el exSalta Basket, Correa, igualó la historia sobre los segundos finales, y en los cinco minutos extras el norteamericano Hunter definió el juego para Salta.
Partidos antes del receso
Fusión Riojana vs SALTA BASKET (4/12 – La Caldera Verda – 22 h.)
Amancay LR vs SALTA BASKET (6/12 – CA Riojano – 22 h.)
SALTA BASKET vs Colón Sta Fe (9/12 – Delmi – 21.30 h.)
Estudiantes de Tuc. vs SALTA BASKET (13/12 – Coco Ascarate – 21.30 h.)
Independiente Sgo E. vs SALTA BASKET (14/12 – Israel Parnas – 21.30 h.)
Sp. Suardi vs SALTA BASKET (16/12 – El Gigante de la Av. – 21 h.)
El Clásico de La Plata tiene día tentativo por pedido de Seguridad. Al igual que Boca que recibirá a Racing en lo que será una jornada para alquilar balcones.
La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 (que se jugará con 48 equipos) se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C.
La Selección Argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria 105-49 ante Cuba en el Estadio Obras de Buenos Aires, en el segundo partido de clasificación al Mundial Qatar 2027.
Racing le ganó 4-2 a Tigre en la definición por penales, luego de igualar 0-0 en 120 minutos, y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.
Zaniratto calienta el clásico con Estudiantes: "Vamos por una revancha futbolística"Deportes02/12/2025
El DT Fernando Zaniratto celebró que Gimnasia La Plata lograra su quinta victoria consecutiva para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en el clásico platense.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.