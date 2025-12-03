Antes del receso Salta jugará un partido en el Delmi y cinco como visitante

La Liga Argentina entra en la recta conducente al receso de fin de año, y en las últimas horas desde el Departamento de Competencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) informaron los horarios y las fechas, desde el 2 al 22 de diciembre. Salta Basket viajará este martes por la noche con destino a La Rioja.

El representante provincial a nivel nacional metió un tremendo arranque en la temporada 2025/26, ganando cuatro de los seis partidos que disputó hasta el momento. Un arranque que ilusiona a los amantes del deporte en la provincia y sobre todo a los seguidores del deporte de la naranja en la segunda división.

En el último encuentro, Los Infernales se impusieron en tiempo suplementario frente a Huracán Las Heras, de Mendoza, por 67-65. Apasionante juego como solo la disciplina más hermosa del planeta puede entregar, el exSalta Basket, Correa, igualó la historia sobre los segundos finales, y en los cinco minutos extras el norteamericano Hunter definió el juego para Salta.

Partidos antes del receso

Fusión Riojana vs SALTA BASKET (4/12 – La Caldera Verda – 22 h.)

Amancay LR vs SALTA BASKET (6/12 – CA Riojano – 22 h.)

SALTA BASKET vs Colón Sta Fe (9/12 – Delmi – 21.30 h.)

Estudiantes de Tuc. vs SALTA BASKET (13/12 – Coco Ascarate – 21.30 h.)

Independiente Sgo E. vs SALTA BASKET (14/12 – Israel Parnas – 21.30 h.)

Sp. Suardi vs SALTA BASKET (16/12 – El Gigante de la Av. – 21 h.)