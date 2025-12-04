El ministro del Interior recibe al jefe de Gobierno porteño para avanzar en los consensos que necesita la Casa Rosada.
Reformas en el Congreso: el Gobierno abre diálogo con todos los bloques del Senado
Patricia Bullrich liderará las negociaciones para conseguir los votos que La Libertad Avanza no tiene, mientras los gobernadores exigen obras y fondos para acompañar.Política04/12/2025
El Gobierno se prepara para tratar las reformas en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Es por eso que, según pudo saber TN de altas fuentes libertarias, en el Senado se habilitarán diálogos con todos los jefes de bloque.
A cargo de la estrategia está Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.
La intención es que la exministra de Seguridad converse con todos los senadores, pero sobre todo con los líderes de cada grupo. Incluso, estaría dispuesta a hablar con el bloque de Unión por la Patria.
Según indicaron en Rosada, se buscará hablar con José Mayans, el líder de la bancada kirchnerista, para definir las reglas y el esquema de cómo se tratarán los temas. “Los proyectos no, porque ya sabemos que están en contra”, explicó una voz legislativa oficial.
El trabajo de Bullrich será la continuidad del que realizó Diego Santilli, como ministro del Interior. El dirigente del PRO se reunió -hasta el momento- con casi todos los gobernadores dialoguistas. Es más, este jueves recibe a Jorge Macri (CABA) y el viernes a Sergio Ziliotto (La Pampa).
Ahora, será el turno de la dirigente y exministra de conseguir los votos para aprobar las medidas que impulsa el oficialismo. “Sí, seguro que tenemos que hablar con todos los bloques porque nosotros solos no tenemos el número”, dijo una fuente del Senado.
Tras las elecciones de octubre, La Libertad Avanza logró tener 20 senadores, y es por eso que es clave para ciertos proyectos que se logre el apoyo de gobernadores aliados. Entre ellos, figuran Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También son importantes Martín Llaryora de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
En ese sentido, en la oposición indican que los gobernadores tienen buena relación con el Gobierno, pero apoyarán si el oficialismo cumple con su palabra.
“Los mandatarios provinciales piden plata. Obras y plata, nada de chamuyos. Quieren ver las promesas en los papeles”, ejemplificó una persona con alto conocimiento del Congreso.
Hasta el momento, se vieron algunos gestos de la Casa Rosada para las provincias. Por ejemplo, se aceleró el traspaso de la empresa minera Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio a Catamarca; se dieron los fondos para que Tucumán pueda terminar su aeropuerto y se autorizó un préstamo del Fonplata por 75.000 millones de dólares para obras de agua en Mendoza.
En este contexto, mientras la Cámara de Diputados debatirá el Presupuesto, el oficialismo en la Cámara Alta buscará darle media sanción a la reforma laboral y a la modificación de la Ley de Glaciares.
La primera está terminada, pero los distintos grupos del Gobierno que participaron en su redacción mantienen el hermetismo sobre la letra chica del documento. La segunda responde a un pedido de los jefes provinciales, para poder aumentar las inversiones mineras en sus territorios.
No se descarta que este temario sea interrumpido por el tratamiento del Presupuesto 2026, ya que LLA busca sacar la media sanción antes de las fiestas para que la Cámara Alta lo trate antes de fin de año.
Kicillof logró el aval de la Legislatura para tomar deuda por más de u$s3.000 millonesPolítica04/12/2025
Tras una sesión tensa y semanas de negociaciones, el oficialismo consiguió los dos tercios y habilitó un paquete de financiamiento que incluye reformas en el Banco Provincia y un fondo millonario para municipios.
Causa Cuadernos: el juicio retoma con la lectura del tramo central de la acusación fiscalPolítica04/12/2025
El TOF 7 continuará con las últimas páginas del requerimiento, donde Stornelli sostiene la existencia de un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación.
Marocco atribuyó a “vaivenes políticos” la paralización del puente de Vaqueros
El vicegobernador remarcó que “hoy hay otra realidad posterior al 26 de octubre”, en referencia a los cambios políticos que influyen en los compromisos firmados con la Nación.
El Concejo actuó según la ley en el caso López, afirmó Madile
El presidente del Concejo afirmó que la normativa no permitía evitar la asunción de Pablo López pese a su situación judicial. Señaló que el cuerpo está “acotado por la legislación” y pidió reformar la Carta Municipal.
Defensor del Pueblo: El Concejo rearmará la comisión y retomará la elección en 2026
El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, explicó que el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo quedó frenado por el receso legislativo y deberá reiniciarse con una comisión renovada.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.