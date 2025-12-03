Advierten que Cargnello se acerca a la edad de renuncia canónica

En Agenda Abierta, el especialista en Ciencias Religiosas, Felipe Medina, analizó el escenario que podría abrirse en la Iglesia salteña ante la eventual jubilación del arzobispo Mario Antonio Cargnello, quien se acerca a la edad canónica establecida por el Vaticano para presentar su renuncia. Medina recordó que “antiguamente los obispos eran vitalicios”, tanto en la Iglesia Católica como en la Ortodoxa, donde aún se mantiene esa tradición.

Para contextualizar, mencionó el caso del obispo ortodoxo Siluan de Buenos Aires, quien fue trasladado al Líbano en una situación excepcional. A partir de ese ejemplo, explicó que la Iglesia Católica también solía mantener a los obispos de por vida, salvo que renunciaran o debieran ser removidos por enfermedad. “Tavella estuvo 35 años de obispo, mucho más que Cargnello”, comparó.

Medina repasó la trayectoria de Cargnello y destacó que “fue elegido obispo muy joven”, en 1994, cuando asumió la diócesis de Orán. Cuatro años después fue trasladado a Salta como arzobispo coadjutor y finalmente quedó al frente de la Arquidiócesis tras el retiro de su antecesor. “Tiene 26 años de obispo, o sea, la mitad de su carrera sacerdotal”, detalló.

Consultado sobre el proceso que podría aplicarse en Salta, explicó que la Iglesia suele anticiparse a estos cambios: “Generalmente abre un proceso previo, elige un obispo coadjutor o auxiliar, como pasó con Blanchoud”. En ese sentido, confirmó que Cargnello podría ingresar en un esquema similar, ya sea con la designación de un coadjutor o, llegado el momento, con un administrador diocesano. “Cumplidos los años, él presenta su renuncia y le nombran un coadjutor o un administrador, que puede ser un obispo o un cura”, explicó.

Finalmente, recordó que cuando Cargnello fue trasladado desde Orán a Salta, quedó “como administrador apostólico de Orán hasta que nombraron nuevo obispo”, una muestra de cómo el Vaticano garantiza la continuidad institucional. Según Medina, la posibilidad de que la transición en Salta ya esté en análisis “es concreta”, ya que el arzobispo alcanzará la edad establecida por derecho canónico en marzo de 2027.