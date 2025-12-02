Jada Pinkett Smith enfrenta una demanda millonaria por amenazas de muerte

El reconocido nutricionista recordó el día en que recibió su título, reflexionó sobre su trayectoria y fue homenajeado en vivo por sus compañeros de Cuestión de Peso.
La actriz Jada Pinkett Smith quedó en el centro de los cuestionamientos luego de que recibió una demanda de parte de un amigo de la familia que le exige 3 millones de dólares y la acusa de haberle hecho amenazas de muerte.
De acuerdo a la revista People la situación ocurrió en 2021 y el damnificado sería un exsocio de la actriz, y a su vez, uno de los mejores amigos del esposo de ella, Will Smith.
Por qué acusaron de amenazas a Jada Pinkett Smith
Según la denuncia que presentó Bilaal Salaam (o también conocido como Brother Bilaal), él fue el “mejor amigo” de Will Smith durante 40 años. Al mismo tiempo, trabajó estrechamente, dijo, junto al artista en diferentes proyectos profesionales.
En el texto, Bilaal aseguró que Pinkett Smith tuvo una pelea con él en el Regency Calabasas Commons, un espacio donde hay salas de cine y de teatro. Allí, el denunciante expuso que el 25 de septiembre de 2021 festejaron el cumpleaños de Will Smith.
Los abogados del examigo del actor expuso que Pinkett Smith estaba junto a “siete personas de su séquito” cuando “se volvió todo verbalmente agresivo y ella amenazó al demandante diciendo que si seguía filtrando asuntos personales iba a terminar desaparecido o con una bala”.
Luego de la discusión verbal, apuntó la denuncia, la gente que asistía a la actriz siguió a Salaam hasta su auto mientras varios de ellos lo seguían amenazando.
El incidente ocurrió unos meses previos al escándalo que hubo con Will Smith en los Premios Oscar en la que se llevó un galardón a mejor actor, pero también le pegó una cachetada en el escenario a Chris Rock.
Justamente, cuando ocurrió ese hecho, Salaam fue contactado por un amigo en común con Smith para que lo ayudará en la “gestión de crisis” de lo que pasó en el escenario, pero él lo rechazó.
“El demandante se negó a realizar tareas que consideraba ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras, alegando que su conciencia no le permitiría involucrarse en ningún encubrimiento o campaña de relaciones públicas engañosa”, indicaron los representantes de Salaam.
A partir de ese momento, recibió amenazas, según su denuncia, del círculo de Pinkett Smith ya que la actriz se había enterado de que él estaba escribiendo un libro acerca de su trabajo con la pareja. Todo se intensificó luego de que el exasistente diera una entrevista que se viralizó.
Salaam demandó a la pareja por haberle infligido intencionalmente “angustia emocional”, alegando que Pinkett Smith aseguró durante una entrevista que él trataba de “extorsionarla”.
“La declaración fue falsa e imprudente y se hizo con la intención maliciosa de manipular la opinión pública y perjudicar la reputación (de Salaam)”, indicó el texto presentado ante la Justicia.
En total, le reclama 3 millones de dólares a Jada Pinkett Smith por haber sido víctima de “intimidaciones e intentos de soborno” por parte de los emisarios de la actriz. “Salaam sufrió pérdidas financieras, daño a la reputación, drama emocional, problemas de salud física y el descarrilamiento total de su vida personal y su carrera”, cerró el texto judicial.
Con información de TN
