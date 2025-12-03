Historia argentina: el rol olvidado de Facundo Quiroga frente a Rosas

La historiadora Laura Colivadino, en su columna por Aries, destacó la relevancia política de Facundo Quiroga, “El tigre de los llanos”, un caudillo cuya figura aún no está completamente explorada en la historia argentina. Según Colivadino, la versión más difundida de Quiroga proviene de Sarmiento y su obra Facundo, civilización y barbarie, escrita durante su exilio en Chile como instrumento político para criticar el régimen de Juan Manuel de Rosas.

“Es una obra fundante de la literatura argentina, pero también política”, explicó la especialista. “Sarmiento la utiliza para hablar mal de Rosas, aunque Facundo había sido parte de la guerra de independencia y de allí obtuvo sus primeras armas, al igual que muchos caudillos posteriores”.

Colivadino resaltó que, a través de la corriente revisionista de la historia, se le empieza a otorgar mayor importancia al pensamiento político de Quiroga. “Él representaba una alternativa frente a la omnipotencia de Rosas, y su relación con el gobernante fue compleja: pasó de ser un unitario opositor a un aliado que constantemente reclamaba la sanción de una constitución”, sostuvo.

La historiadora detalló que la diferencia entre ambos líderes radicaba en su visión sobre la organización nacional: mientras Rosas consideraba que la Constitución debía ser consecuencia de un orden político consolidado, Quiroga sostenía que debía ser la causa para garantizar la unión y la pacificación de las provincias.

Colivadino recordó que, bajo la representación de Rosas, Quiroga logró derrotar a facciones opositoras como la de Paz y la Liga del Interior, consolidando lo que describió como una “supremacía federal” y posicionándose como figura central en el interior del país.

La especialista concluyó que la historia de Quiroga va más allá de la visión literaria de Sarmiento y subraya la importancia de analizar su papel político en la construcción de la Argentina del siglo XIX.