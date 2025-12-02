Organizan una nueva cena navideña para personas en situación de calle

Por séptimo año consecutivo, Red Puentes Salta realizará la cena navideña para personas en situación de calle, por lo que solicitan donaciones y convocan a voluntarios interesados en participar.

“Asistimos a personas en situación de calle como un centro de día, pueden almorzar, bañarse, lavar su ropa y, además, los ayudamos en diferentes gestiones y proyectos de vida”, explicó Sandra Juárez, integrante de la Red, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Según detalló Juárez, la cena navideña se ha consolidado a lo largo de los años y cada vez más familias y personas sin acceso a una comida navideña se suman al evento. “El año pasado cocinamos para 300 personas y cada año se hace más grande”, destacó.

Desde la Red solicitan principalmente alimentos no perecederos como arroz, azúcar, jugos y gaseosas, aunque también reciben donaciones de carne o pollo para complementar las comidas. Además, se organiza un mesón solidario con ropa, calzado, colchas y toallones para quienes lo necesiten.

Juárez señaló que la Red Puentes también ofrece orientación y contención a familias con hijos en situación de consumo problemático, brindando asesoramiento para afrontar estas situaciones y acompañamiento en los procesos de recuperación.

Para consultas o coordinar donaciones y voluntariado, la Red Puentes Salta dispone de atención en sus casas de Tucumán 772 y pasaje Gorriti 1164. Como así también convocan a voluntarios.