La ex jueza destituida enfrenta una nueva causa por incumplimiento de deberes y prevaricato durante un juicio de 2024 en San Isidro.
Organizan una nueva cena navideña para personas en situación de calle
Por séptimo año consecutivo, la Res Puntes Salta invita a la comunidad a colaborar con alimentos, ropa y voluntariado para la tradicional cena navideña destinada a personas en situación de calle.Sociedad02/12/2025
Por séptimo año consecutivo, Red Puentes Salta realizará la cena navideña para personas en situación de calle, por lo que solicitan donaciones y convocan a voluntarios interesados en participar.
“Asistimos a personas en situación de calle como un centro de día, pueden almorzar, bañarse, lavar su ropa y, además, los ayudamos en diferentes gestiones y proyectos de vida”, explicó Sandra Juárez, integrante de la Red, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Según detalló Juárez, la cena navideña se ha consolidado a lo largo de los años y cada vez más familias y personas sin acceso a una comida navideña se suman al evento. “El año pasado cocinamos para 300 personas y cada año se hace más grande”, destacó.
Desde la Red solicitan principalmente alimentos no perecederos como arroz, azúcar, jugos y gaseosas, aunque también reciben donaciones de carne o pollo para complementar las comidas. Además, se organiza un mesón solidario con ropa, calzado, colchas y toallones para quienes lo necesiten.
Juárez señaló que la Red Puentes también ofrece orientación y contención a familias con hijos en situación de consumo problemático, brindando asesoramiento para afrontar estas situaciones y acompañamiento en los procesos de recuperación.
Para consultas o coordinar donaciones y voluntariado, la Red Puentes Salta dispone de atención en sus casas de Tucumán 772 y pasaje Gorriti 1164. Como así también convocan a voluntarios.
¿Peligra el clericó?: se disparan la pera, la banana y la manzana hacia las Fiestas
En “Un mercado de puertas abiertas” por Aries, los puesteros del mercado San Miguel compartieron los precios actualizados de frutas y verduras para planificar compras de cara a Navidad y Año Nuevo.
Bilaal Salaam, examigo y excolaborador de Will Smith, la acusa de intimidarlo en 2021 y exige USD 3 millones por daños emocionales y presuntas coacciones vinculadas a información privada de la familia.
El reconocido nutricionista recordó el día en que recibió su título, reflexionó sobre su trayectoria y fue homenajeado en vivo por sus compañeros de Cuestión de Peso.
Entre risas y complicidad, Torres contó cómo su amigo lo obligó a cantar durante un intento de conquista en Mendoza.
El Centro de Adopciones llevará a plaza Alvarado a sus animales e impulsará actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.