¿Peligra el clericó?: se disparan la pera, la banana y la manzana hacia las Fiestas
En “Un mercado de puertas abiertas” por Aries, los puesteros del mercado San Miguel compartieron los precios actualizados de frutas y verduras para planificar compras de cara a Navidad y Año Nuevo.Sociedad02/12/2025Ivana Chañi
El recorrido semanal de Aries por el mercado San Miguel dejó una actualización clave para quienes ya están armando la lista de compras de fin de año. Con la mirada puesta en el clericó, la mesa de Nochebuena y las frutas de estación, los puesteros repasaron los valores más consultados.
En el puesto 2, Marcela detalló que las frutillas todavía se consiguen a 3.000 pesos el kilo, mientras que las naranjas están a 3.000 la docena. La manzana subió a 2.000 el kilo, y la pera es una de las más caras de la semana: entre 3.000 y 4.000 pesos.
El durazno, clave para el postre navideño, se ofrece a 2.500 el kilo los frutos grandes y 1.500 los más pequeños. Hay mango a 3.000 y melón entre 3.000 y 4.000, según tamaño. La banana, uno de los productos que más aumentó, se ubica en 4.000 la docena.
En verduras, el tomate y el zapallito se mantienen entre 1.000 y 1.500 el kilo, la zanahoria cuesta 1.500, la cebolla desde 800 y la papa ronda los 1.000 los dos kilos.
Comerciantes recomiendan anticiparse: muchas frutas están subiendo al ritmo de la temporada.
