Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles

Este miércoles, la Secretaría Electoral de Salta recordó a quienes trabajaron como autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre de 2025 que el pago por la jornada puede realizarse hasta 60 días después de los comicios, según informó el organismo en sus canales oficiales.

A través de un comunicado, se precisó que los trabajadores electorales pueden elegir entre dos modalidades de cobro: hacerlo de manera presencial en la sucursal del Correo Argentino que prefieran o de forma electrónica, utilizando una cuenta bancaria o billetera virtual.

Para seleccionar el método de pago, los beneficiarios deben acceder al enlace oficial del Correo Argentino o descargar la aplicación correspondiente mediante los códigos QR publicados por la Secretaría Electoral.

El organismo recordó la importancia de que cada autoridad ingrese sus datos correctamente para evitar demoras en la acreditación.