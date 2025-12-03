El nuevo bloque “Elijo Catamarca” deja a Fuerza Patria con 93 bancas y permite que La Libertad Avanza proyecte quedarse con la primera minoría en la Cámara.
Nieva cruzó a Bettina: “Llamar cueva al Concejo es completamente fuera de lugar”
El concejal cuestionó que la exintendenta calificara al cuerpo deliberativo como “una cueva”. “Me parece un montos, más viniendo de alguien que representa la casta” sostuvo.Política03/12/2025
En Agenda Abierta, el concejal Gonzalo Nieva salió al cruce de las declaraciones de la exintendenta Bettina Romero, quien calificó al Concejo Deliberante como “una cueva que no rinde cuentas”. Para el edil, la expresión fue desmedida y carente de fundamento. “Me suena completamente fuera de lugar el término, denominarlo como una cueva lo que es un cuerpo deliberativo, un cuerpo democrático conformado por diferentes bloques”, afirmó.
Nieva cuestionó además que la acusación provenga de quien, según él, representa justamente aquello que critica. “Me parece un montón, más viniendo de alguien que representa la casta más recalcitrante de nuestra ciudad”, señaló, aludiendo a la trayectoria política de la familia Romero. A su juicio, la exintendenta “representa la vieja política, todo lo que el ciudadano actual no quiere que se repita”.
El concejal también aprovechó para diferenciarse del diagnóstico que Romero hizo sobre su propia gestión. “No comparto lo que fue su gobierno ni sus conclusiones”, dijo, y planteó datos para respaldar su postura. Entre ellos, mencionó “un pasivo de más de 7.000 millones de pesos”, “causas judiciales abiertas” y obras “mal hechas”, como la plaza 9 de Julio o el canal de Yrigoyen, que —según afirmó— “se derrumbaron a los dos meses de haber dejado la gestión”.
Sobre la reaparición mediática de Romero, Nieva sostuvo que “llama la atención este nuevo renacer y aparición en los medios”, aunque evitó atribuirle motivaciones concretas. No obstante, celebró la nueva composición del cuerpo legislativo tras las últimas elecciones. “La aparición del bloque libertario va a generar otra impronta”, expresó, y consideró que permitirá “ampliar el horizonte de visiones o miradas contrapuestas”.
Finalmente, rechazó la idea de un Concejo conflictivo tras el ingreso de nuevos ediles. Consultado sobre si teme que “vuelen sillas”, respondió: “No, no entiendo, creo que el ámbito deliberativo es el ámbito ideal del ejercicio real de la democracia”. Aseguró que las discusiones deben darse “con disidencias, pero sin ataques personales”, y que, si surgieran tensiones, “habrá que saber sobrellevarlo”.
Adorni desplazó a Rolandi y nombró a Aimé Vázquez como su mano derecha en la JefaturaPolítica03/12/2025
Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.
La Legislatura vuelve a sesionar este miércoles, pero sin los votos del PRO el oficialismo queda lejos de los dos tercios. “No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reclamó el Gobernador.
Cambio en la Secretaría de Inteligencia: Neiffert deja su cargo y asume Cristian AuguadraPolítica03/12/2025
La Casa Rosada confirmó el cierre de la etapa inicial de reorganización del SIN y anunció que la nueva conducción buscará profundizar la profesionalización y los controles internos.
Bettina criticó a Durand, defendió su gestión y aseguró que el Concejo “es una cueva”Política03/12/2025
La exintendenta apuntó contra el aumento de tasas y las fotomultas de la actual gestión y sostuvo que el Concejo “no rinde cuentas ni tiene transparencia”.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.