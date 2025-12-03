Nieva cruzó a Bettina: “Llamar cueva al Concejo es completamente fuera de lugar”

En Agenda Abierta, el concejal Gonzalo Nieva salió al cruce de las declaraciones de la exintendenta Bettina Romero, quien calificó al Concejo Deliberante como “una cueva que no rinde cuentas”. Para el edil, la expresión fue desmedida y carente de fundamento. “Me suena completamente fuera de lugar el término, denominarlo como una cueva lo que es un cuerpo deliberativo, un cuerpo democrático conformado por diferentes bloques”, afirmó.

Nieva cuestionó además que la acusación provenga de quien, según él, representa justamente aquello que critica. “Me parece un montón, más viniendo de alguien que representa la casta más recalcitrante de nuestra ciudad”, señaló, aludiendo a la trayectoria política de la familia Romero. A su juicio, la exintendenta “representa la vieja política, todo lo que el ciudadano actual no quiere que se repita”.

El concejal también aprovechó para diferenciarse del diagnóstico que Romero hizo sobre su propia gestión. “No comparto lo que fue su gobierno ni sus conclusiones”, dijo, y planteó datos para respaldar su postura. Entre ellos, mencionó “un pasivo de más de 7.000 millones de pesos”, “causas judiciales abiertas” y obras “mal hechas”, como la plaza 9 de Julio o el canal de Yrigoyen, que —según afirmó— “se derrumbaron a los dos meses de haber dejado la gestión”.

Sobre la reaparición mediática de Romero, Nieva sostuvo que “llama la atención este nuevo renacer y aparición en los medios”, aunque evitó atribuirle motivaciones concretas. No obstante, celebró la nueva composición del cuerpo legislativo tras las últimas elecciones. “La aparición del bloque libertario va a generar otra impronta”, expresó, y consideró que permitirá “ampliar el horizonte de visiones o miradas contrapuestas”.

Finalmente, rechazó la idea de un Concejo conflictivo tras el ingreso de nuevos ediles. Consultado sobre si teme que “vuelen sillas”, respondió: “No, no entiendo, creo que el ámbito deliberativo es el ámbito ideal del ejercicio real de la democracia”. Aseguró que las discusiones deben darse “con disidencias, pero sin ataques personales”, y que, si surgieran tensiones, “habrá que saber sobrellevarlo”.