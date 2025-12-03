Bettina criticó a Durand, defendió su gestión y aseguró que el Concejo “es una cueva”

Tras dos años sin declaraciones, en Agenda Abierta, la exintendenta Bettina Romero reapareció con fuertes críticas al actual intendente Emiliano Durand, cuestionando principalmente el aumento de tasas. Aseguró que la actual gestión “subió en un 670% los impuestos” y que esa decisión “fue por el bolsillo de la gente”.

Romero también apuntó contra la continuidad del sistema de fotomultas. “Criticaban las fotomultas, no solo las continuaron, sino que las ampliaron”, afirmó, pese a que el mismo esquema fue implementado y defendido en su gestión frente a reclamos por señalización insuficiente y fines recaudatorios.

La exintendenta comparó valores actuales con los de su administración y remarcó que “yo dejé la Unidad Tributaria en 83 pesos, hoy está en 640”. También sostuvo que “si antes pagabas una boleta de 10.000 pesos, hoy pagás 80.000”.

Romero cuestionó además el tamaño del gabinete de Durand, al señalar que “tiene más de 550 funcionarios, tres veces más de los que yo tenía”. En sus declaraciones también elogió al Gobierno nacional y respaldó la propuesta de Javier Milei sobre patentes al afirmar que permite evitar “a los degenerados fiscales”.

Por otro lado, la exintendenta apuntó directamente contra el Concejo Deliberante. “No puede ser una cueva donde no rinden cuentas, nada de transparencia. Es real”, lanzó. Comparó esa situación con la gestión que encabezó: “Yo como intendenta teníamos todo publicado, rendíamos todo”, mientras, según afirmó, el Concejo “tiene gastos reservados que no tenemos los intendentes”.

En su diagnóstico, Romero sostuvo que en Salta persiste “una forma de hacer política muy tóxica”, basada en “aprietes, sometimiento y plan data”, e incluso cuestionó el clima que, a su criterio, se volvió “autoritario”. Indicó que sus críticas no responden a intereses electorales inmediatos: “No hemos participado en las elecciones este año”, recordó, aunque celebró el ingreso de dirigentes “con otros valores y ganas de hacer funcionar un órgano como tiene que ser”.