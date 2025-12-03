Concejo Deliberante: juran los ediles electos y se eligen autoridades

Este miércoles 3 de diciembre, a las 10, se llevará a cabo la Sesión Inicial del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. El encuentro se desarrollará en el Recinto de Deliberaciones y tendrá como eje central la incorporación de los concejales electos y la toma de juramento correspondiente, según lo establece la Resolución de Presidencia N.º 170.

La convocatoria se realiza en cumplimiento del artículo 15 de la Carta Municipal y de los artículos 2°, 3° y 19 de la Resolución de Cuerpo N.º 374/10 y sus modificatorias, que fijan que la asunción de los ediles debe concretarse en esta fecha. Una vez integrado el Cuerpo, se avanzará con el tratamiento del Orden del Día previsto para la jornada.

Entre los puntos principales figura la elección de autoridades, la conformación de los bloques políticos y la integración de las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.

La Sesión Inicial incorpora a los concejales proclamados por el Tribunal Electoral de la Provincia a través del Acta N.º 8499, emitida el 27 de mayo de 2025, tras los comicios del 11 de mayo. En el orden establecido por el organismo, asumirán:

Pablo Emanuel López

Víctor Manuel Lamberto (FUS)

María Florencia León (LLA)

Rodrigo Alfredo Pérez Quinteros (LLA)

Jesús David Battaglia Leiva (FVS)

Eliana del Valle Chuchuy (FUS)

Laura Cecilia Jorge Saravia (LLA)

Carlos Maximiliano Casasola (LLA)

Gustavo Farquharson (FUS)

Erica Yanina Castro Nievas (LLA)

Laura Zulema García (FVS)

El Concejo se completa con los ediles que mantienen mandato hasta 2027: Alicia Vargas y Darío Madile (VPS); Gonzalo Nieva y Agustina Álvarez Eichele (JxC); Ángel Ortiz (UCR); José García y José Luis Arias (YP); Inés Bennassar (GSC); Malvina Gareca (SPV) y Camila Lobo.