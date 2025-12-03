Diputados catamarqueños rompieron con el peronismo

Adorni desplazó a Rolandi y nombró a Aimé Vázquez como su mano derecha en la JefaturaPolítica03/12/2025
Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.
El nuevo bloque “Elijo Catamarca” deja a Fuerza Patria con 93 bancas y permite que La Libertad Avanza proyecte quedarse con la primera minoría en la Cámara.Política03/12/2025
Las últimas dos semanas, los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados presentaban novedades contrapuestas: mientras La Libertad Avanza continuaba incorporando dirigentes a su espacio, que antes se referenciaban con la extinta Juntos por el Cambio, el peronismo de Fuerza Patria intentaba evitar fugas para retener la primera minoría. Sin embargo, un día antes de la jura de los legisladores electos una noticia dejó a la bancada oficialista como principal fuerza: tres parlamentarios de Catamarca armarán su propio espacio.
Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien presidirá el espacio) y electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”, dejando a Fuerza Patria en 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza proyecta a tener 95, luego de incorporar al entrerriano Francisco Morchio, alineado con Rogelio Frigerio. Por su parte, la otra legisladora catamarqueña electa por el justicialismo, Claudia Palladino, continúa en el bloque presidido por Germán Martínez, que encabezó una reunión este mismo martes en la previa de la jura, dispuesta para el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas.
Según había anticipado Ámbito, un movimiento de estas características iba a ocurrir luego del acuerdo político que habían tomado los gobernadores de cuatro provincias (Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán), que consensuaron tener un alineamiento en común en la Cámara de Diputados. Sólo restaba conocer el criterio de conformación de las comisiones y la estructura parlamentaria que finalmente tomaban los legisladores que respondían a cada mandatario.
Con esta definición, podría darse un interbloque entre "Independencia" (tres diputados referenciados con Osvaldo Jaldo), "Elijo Catamarca" y "País Federal", la nueva denominación que tomaría "Innovación Federal" (que responde al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua) junto a los exlibertarios de Coherencia y el MID. En caso de confirmarse, podría constituirse un espacio de 19 diputados, cerca de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.
Movimientos en Diputados
Aún con esta noticia, y la conocida salida de Gerardo Zamora y Elía Moreno del bloque de Fuerza Patria del Senado para conformar el Frente Cívico por Santiago, el peronismo logró reducir las fragmentaciones de su bancada, desde donde se fueron los puntanos Ernesto Alí y Jorge Fernández.
Sin embargo, lo que provocó el cambio de hegemonía en la Cámara de Diputados fue el crecimiento de La Libertad Avanza. En principio, fue la incorporación de seis legisladores bullrichistas del PRO (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vazquez). Luego llegó el movimiento de los tres radicales libertarios de La Liga del Interior: Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. Y, finalmente, Patricia Bullrich volvió a interceder para la adhesión de dos dirigentes referenciados con el PRO (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini).
A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato (PRO), que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. Resta anunciarse la salida de Sergio Capozzi del PRO, que se incorporaría a Provincias Unidas, donde también se incorporó José Núñez. El bloque presidido por Cristian Ritondo cuenta con una buena noticia: la permanencia de larretista Álvaro González.
Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.
La Legislatura vuelve a sesionar este miércoles, pero sin los votos del PRO el oficialismo queda lejos de los dos tercios. “No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reclamó el Gobernador.
La Casa Rosada confirmó el cierre de la etapa inicial de reorganización del SIN y anunció que la nueva conducción buscará profundizar la profesionalización y los controles internos.
El concejal cuestionó que la exintendenta calificara al cuerpo deliberativo como “una cueva”. “Me parece un montos, más viniendo de alguien que representa la casta” sostuvo.
La exintendenta apuntó contra el aumento de tasas y las fotomultas de la actual gestión y sostuvo que el Concejo “no rinde cuentas ni tiene transparencia”.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.