Diputados catamarqueños rompieron con el peronismo

Las últimas dos semanas, los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados presentaban novedades contrapuestas: mientras La Libertad Avanza continuaba incorporando dirigentes a su espacio, que antes se referenciaban con la extinta Juntos por el Cambio, el peronismo de Fuerza Patria intentaba evitar fugas para retener la primera minoría. Sin embargo, un día antes de la jura de los legisladores electos una noticia dejó a la bancada oficialista como principal fuerza: tres parlamentarios de Catamarca armarán su propio espacio.

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien presidirá el espacio) y electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”, dejando a Fuerza Patria en 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza proyecta a tener 95, luego de incorporar al entrerriano Francisco Morchio, alineado con Rogelio Frigerio. Por su parte, la otra legisladora catamarqueña electa por el justicialismo, Claudia Palladino, continúa en el bloque presidido por Germán Martínez, que encabezó una reunión este mismo martes en la previa de la jura, dispuesta para el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas.

Según había anticipado Ámbito, un movimiento de estas características iba a ocurrir luego del acuerdo político que habían tomado los gobernadores de cuatro provincias (Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán), que consensuaron tener un alineamiento en común en la Cámara de Diputados. Sólo restaba conocer el criterio de conformación de las comisiones y la estructura parlamentaria que finalmente tomaban los legisladores que respondían a cada mandatario.

Con esta definición, podría darse un interbloque entre "Independencia" (tres diputados referenciados con Osvaldo Jaldo), "Elijo Catamarca" y "País Federal", la nueva denominación que tomaría "Innovación Federal" (que responde al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua) junto a los exlibertarios de Coherencia y el MID. En caso de confirmarse, podría constituirse un espacio de 19 diputados, cerca de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.

Movimientos en Diputados

Aún con esta noticia, y la conocida salida de Gerardo Zamora y Elía Moreno del bloque de Fuerza Patria del Senado para conformar el Frente Cívico por Santiago, el peronismo logró reducir las fragmentaciones de su bancada, desde donde se fueron los puntanos Ernesto Alí y Jorge Fernández.

Sin embargo, lo que provocó el cambio de hegemonía en la Cámara de Diputados fue el crecimiento de La Libertad Avanza. En principio, fue la incorporación de seis legisladores bullrichistas del PRO (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vazquez). Luego llegó el movimiento de los tres radicales libertarios de La Liga del Interior: Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. Y, finalmente, Patricia Bullrich volvió a interceder para la adhesión de dos dirigentes referenciados con el PRO (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini).

A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato (PRO), que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. Resta anunciarse la salida de Sergio Capozzi del PRO, que se incorporaría a Provincias Unidas, donde también se incorporó José Núñez. El bloque presidido por Cristian Ritondo cuenta con una buena noticia: la permanencia de larretista Álvaro González.