El nuevo bloque “Elijo Catamarca” deja a Fuerza Patria con 93 bancas y permite que La Libertad Avanza proyecte quedarse con la primera minoría en la Cámara.
Adorni desplazó a Rolandi y nombró a Aimé Vázquez como su mano derecha en la Jefatura
Con la llegada de “Meme” Vázquez, el funcionario redefine la estructura y el liderazgo dentro de la Jefatura de Gabinete.Política03/12/2025
El jefe de Gabinete Manuel Adorni decidió reorganizar la estructura interna del área y apartó a José Rolandi de la Vicejefatura. En su lugar asumirá Aimé “Meme” Vázquez, una funcionaria de trayectoria cercana al oficialismo que será, desde ahora, la segunda al mando en la Jefatura.
El desplazamiento de Rolandi terminó de cerrarse tras una serie de encuentros con Adorni que venían desarrollándose en los últimos días y que tuvieron su capítulo final este martes. El funcionario llegó a Casa Rosada acompañado por el secretario Ejecutivo de Gobierno, Nicolás Germán, para una reunión definitiva en la que quedó sellada su salida.
Aunque intentó plantear alternativas para continuar, no hubo acuerdo y tanto él como Germán dejarán sus cargos. En las próximas jornadas, sus equipos trabajarán en una “transición ordenada” para completar el traspaso.
La movida confirma el desgaste que Rolandi arrastraba desde hacía semanas. Había llegado al Gobierno en diciembre de 2023 de la mano de Nicolás Posse, y logró mantenerse cuando el exjefe de Gabinete fue eyectado meses atrás, refugiándose bajo la conducción política de Guillermo Francos. Sin embargo, la salida de Francos a fines de octubre terminó por dejarlo en una posición frágil.
Con Adorni ya plenamente instalado al frente del gabinete nacional, era cuestión de tiempo para que avanzara con la conformación de su propio equipo. Ahora, la llegada de Vázquez sella esa decisión.
La reconfiguración también ordena el entramado administrativo: bajo la órbita de la Jefatura quedarán la Secretaría de Prensa y Comunicación, comandada por Javier Lanari; la de Ambiente y Turismo, que continúa bajo la conducción de Daniel Scioli; además de la Secretaría Ejecutiva, la de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, la de Innovación, Ciencia y Tecnología, la de Asuntos Estratégicos y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
La Legislatura vuelve a sesionar este miércoles, pero sin los votos del PRO el oficialismo queda lejos de los dos tercios. “No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reclamó el Gobernador.
Cambio en la Secretaría de Inteligencia: Neiffert deja su cargo y asume Cristian AuguadraPolítica03/12/2025
La Casa Rosada confirmó el cierre de la etapa inicial de reorganización del SIN y anunció que la nueva conducción buscará profundizar la profesionalización y los controles internos.
El concejal cuestionó que la exintendenta calificara al cuerpo deliberativo como “una cueva”. “Me parece un montos, más viniendo de alguien que representa la casta” sostuvo.
Bettina criticó a Durand, defendió su gestión y aseguró que el Concejo “es una cueva”Política03/12/2025
La exintendenta apuntó contra el aumento de tasas y las fotomultas de la actual gestión y sostuvo que el Concejo “no rinde cuentas ni tiene transparencia”.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.