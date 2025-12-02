Flybondi anunció expansión histórica de su flota con 35 nuevas aeronaves

Caputo cuestionó a Cañuelas por el fuerte aumento de una tasa que encareció la carneEconomía02/12/2025
El ministro de Economía criticó la suba del 124% aplicada por la intendenta Marisa Fassi a la guía municipal de hacienda.
La aerolínea low cost invertirá USD 1.700 millones para ampliar su operación local e internacional.Economía02/12/2025
La aerolínea low cost Flybondi anunció una plan de expansión de su flota con el que sumará 35 nuevas aeronaves a través de una inversión de USD 1.700 millones. Con ese desarrollo planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos a explotar.
Para ello, selló sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Estas aeronaves permiten transportar 160 pasajeros y las entregas tendrán lugar entre 2027 y 2029. Sumará al mismo tiempo 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.
“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes", señaló el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, en un encuentro con periodistas.
Sana destacó que en el marco de esta expansión la compañía seguirá manteniendo precios muy competitivos: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.
Con información de Infobae
El ministro de Economía criticó la suba del 124% aplicada por la intendenta Marisa Fassi a la guía municipal de hacienda.
La alta base de comparación de noviembre de 2024, en la que entraron anticipos del Bienes Personales, impuestos del blanqueo, la moratoria y el Impuesto PAIS explican la merma de los recursos.
Ante un escenario económico desafiante, especialista instó a priorizar el pago de deudas, ordenar las finanzas y establecer objetivos concretos, como pasos esenciales para empezar a ahorrar e invertir de manera responsable.
Argentina exportará gas natural licuado (GNL) a Europa. Southern Energy (SESA), integrada por las principales compañías productoras del país, acordó abastecer durante ocho años a una empresa estatal alemana.
El decreto 849/2025 redistribuye fondos para sostener salarios, prestaciones, comedores, computadoras, pensiones y hospitales de alta complejidad.
El pago del Bopreal 2026 impactará en la meta pactada con el FMI y dificulta la tan pedida acumulación de reservas por parte del Banco Central.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.