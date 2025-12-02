Flybondi anunció expansión histórica de su flota con 35 nuevas aeronaves

La aerolínea low cost Flybondi anunció una plan de expansión de su flota con el que sumará 35 nuevas aeronaves a través de una inversión de USD 1.700 millones. Con ese desarrollo planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos a explotar.

Para ello, selló sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Estas aeronaves permiten transportar 160 pasajeros y las entregas tendrán lugar entre 2027 y 2029. Sumará al mismo tiempo 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.

“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes", señaló el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, en un encuentro con periodistas.

Sana destacó que en el marco de esta expansión la compañía seguirá manteniendo precios muy competitivos: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.

