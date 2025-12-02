Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta confirmó que la provincia busca destinar $8.200 millones para sostener el Fondo Compensador Eléctrico desde noviembre hasta marzo, en un contexto de fuertes aumentos nacionales y reducción de subsidios. Así lo detalló por Aries el presidente del organismo, Carlos Saravia, durante la previa a la audiencia pública convocada para analizar el nuevo esquema tarifario.

Según explicó, el beneficio alcanza a los departamentos de Guachipas, Rivadavia, Anta, Orán, San Martín, y a los municipios de El Potrero, La Candelaria y El Galpón, donde se mantendrán descuentos del 30%, que subirán al 50% para los usuarios de tarifa social. El tope de consumo subsidiado se fijó en 350 kWh, por encima del límite nacional.

“Mientras Nación ubica los topes en 150 o 300, nosotros estamos más arriba porque tenemos estadísticas reales del consumo”, sostuvo Saravia, destacando que el objetivo es “aliviar el impacto” de la quita de subsidios definida por el gobierno nacional.

El titular del Ente anticipó que desde este miércoles estará disponible el Mapa de Consumos y Facturación por Departamento, elaborado junto a la Universidad Nacional de Buenos Aires. La herramienta permitirá visualizar consumos promedio y montos facturados por zona y categoría de usuario.

Fraude eléctrico y controles

Saravia también se refirió a los operativos contra el fraude energético. Informó que en un relevamiento previo se detectaron 1.834 usuarios no residenciales que robaban energía, incluidos comercios e industrias.

“Tenemos un fenómeno social que no condenamos, como el que se cuelga en un asentamiento. Pero otra cosa es que robe quien vende, quien tiene un almacén o una industria, y encima carga esos costos en los precios. Es un doble robo”, afirmó.

El funcionario remarcó que el robo de energía afecta el funcionamiento de la red: “Cuando alguien se cuelga de un transformador genera problemas para todos”.

Servicios esenciales y responsabilidad del Estado

En la audiencia también se analizará qué servicios deben ser considerados imprescindibles, como hospitales o dependencias públicas, para evitar cortes que comprometan la seguridad o la atención sanitaria.

“No podemos estar sometidos a la negligencia o especulación de ningún funcionario. Hay servicios que no pueden quedar a merced del vaivén”, expresó.

Saravia enfatizó que el objetivo del Fondo Compensador es mitigar el impacto de la recesión y la caída del poder adquisitivo: “La plata no alcanza como antes. Estamos en un momento difícil y la provincia debe acompañar”.