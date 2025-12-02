La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”
La provincia cubriría nuevamente cinco meses de asistencia para departamentos del norte, con descuentos de hasta 50% para usuarios de tarifa social.Salta02/12/2025Agustina Tolaba
El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta confirmó que la provincia busca destinar $8.200 millones para sostener el Fondo Compensador Eléctrico desde noviembre hasta marzo, en un contexto de fuertes aumentos nacionales y reducción de subsidios. Así lo detalló por Aries el presidente del organismo, Carlos Saravia, durante la previa a la audiencia pública convocada para analizar el nuevo esquema tarifario.
Según explicó, el beneficio alcanza a los departamentos de Guachipas, Rivadavia, Anta, Orán, San Martín, y a los municipios de El Potrero, La Candelaria y El Galpón, donde se mantendrán descuentos del 30%, que subirán al 50% para los usuarios de tarifa social. El tope de consumo subsidiado se fijó en 350 kWh, por encima del límite nacional.
“Mientras Nación ubica los topes en 150 o 300, nosotros estamos más arriba porque tenemos estadísticas reales del consumo”, sostuvo Saravia, destacando que el objetivo es “aliviar el impacto” de la quita de subsidios definida por el gobierno nacional.
El titular del Ente anticipó que desde este miércoles estará disponible el Mapa de Consumos y Facturación por Departamento, elaborado junto a la Universidad Nacional de Buenos Aires. La herramienta permitirá visualizar consumos promedio y montos facturados por zona y categoría de usuario.
Fraude eléctrico y controles
Saravia también se refirió a los operativos contra el fraude energético. Informó que en un relevamiento previo se detectaron 1.834 usuarios no residenciales que robaban energía, incluidos comercios e industrias.
“Tenemos un fenómeno social que no condenamos, como el que se cuelga en un asentamiento. Pero otra cosa es que robe quien vende, quien tiene un almacén o una industria, y encima carga esos costos en los precios. Es un doble robo”, afirmó.
El funcionario remarcó que el robo de energía afecta el funcionamiento de la red: “Cuando alguien se cuelga de un transformador genera problemas para todos”.
Servicios esenciales y responsabilidad del Estado
En la audiencia también se analizará qué servicios deben ser considerados imprescindibles, como hospitales o dependencias públicas, para evitar cortes que comprometan la seguridad o la atención sanitaria.
“No podemos estar sometidos a la negligencia o especulación de ningún funcionario. Hay servicios que no pueden quedar a merced del vaivén”, expresó.
Saravia enfatizó que el objetivo del Fondo Compensador es mitigar el impacto de la recesión y la caída del poder adquisitivo: “La plata no alcanza como antes. Estamos en un momento difícil y la provincia debe acompañar”.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
Quita de subsidios: Casi 200 mil hogares de Salta pagarán más por la luz desde el 1° de enero
Miles de familias pasarán a afrontar tarifas más altas por la reducción de topes de consumo y el retiro del beneficio en el precio de la energía, por parte de Nación.
El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.
Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.
Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad
Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.