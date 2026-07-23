Salta tendrá una jornada fría con neblina y una máxima de 13°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada nublada y sin probabilidades de lluvias.
Salta23/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

neblina (1)

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 23 de julio Salta registrará una jornada fría, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima prevista de 13°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noreste (NE).

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Para los próximos días, el organismo anticipa un ascenso gradual de las temperaturas. El viernes la máxima alcanzará los 20°C, mientras que el sábado y domingo se esperan máximas de 21°C. El lunes podría llegar a los 26°C y el martes y miércoles las máximas rondarán los 23°C.

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