La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Quita de subsidios: Casi 200 mil hogares de Salta pagarán más por la luz desde el 1° de enero
Miles de familias pasarán a afrontar tarifas más altas por la reducción de topes de consumo y el retiro del beneficio en el precio de la energía, por parte de Nación.Salta02/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el presidente del Ente Regulador de Salta, Carlos Saravia, explicó que la provincia tendrá cada vez menos margen para compensar la quita de subsidios impulsada por Nación. Detalló que los hogares de clase media podrían enfrentar subas del 30% al 40%, mientras que más de 188 mil familias de bajos ingresos también sufrirán un fuerte impacto por la reducción de los topes de consumo subsidiado.
“Se va achicando el margen que tenemos para contener esta política de reducción de subsidios”, señaló, al remarcar que mientras la Nación avanza con la quita, la provincia enfrenta “a la gente de carne y hueso” que no puede afrontar los incrementos.
Saravia recordó que el esquema de segmentación comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, con tres niveles:
- N1 (ingresos altos): más de $3 millones mensuales.
- N2 (bajos ingresos): menos de $1 millón.
- N3 (ingresos medios): el grupo más numeroso, con dificultades para un uso racional de energía.
Reducción de topes de consumo
El funcionario explicó que el principal impacto se dará por la reducción del consumo subsidiado:
- Antes: 350 kW
- Luego: 250 kW
- Con el nuevo esquema: 150 kW en períodos templados
“Nosotros tenemos consumos promedio que superan los 200 o 230 kW. El excedente se paga mucho más caro, como si fuera un usuario de altos ingresos”, indicó.
Impacto en los distintos segmentos
- 36 mil familias N3 pasarán a pagar tarifa plena en todos los tramos.
- Los hogares N1 perderán el 14%–15% de subsidio restante, lo que implica un aumento directo del 7%.
- Un usuario de clase media que consume 450 kW en verano sufrirá aumentos que, según Saravia, “no serán del 9%, sino del 30% al 40%”.
- Incluso los 152 mil hogares N2, considerados los más vulnerables, verán una fuerte suba, ya que su tope subsidiado baja de 350 kW a 150 kW.
“El impacto va a ser muy fuerte”, concluyó Saravia, e insistió en que la provincia intentará acompañar, aunque cada vez con menos herramientas frente a una política nacional que continúa reduciendo subsidios.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.
Pese al retiro de subsidios, Salta destinará $8.200 millones para tarifas en “zonas cálidas”
La provincia cubriría nuevamente cinco meses de asistencia para departamentos del norte, con descuentos de hasta 50% para usuarios de tarifa social.
El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.
Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.
Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad
Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.