Afectación extraordinaria: más de 20 barrios de Salta con baja presión o corte de agua

Más de 20 barrios y sectores de la ciudad de Salta registran este jueves baja presión o corte de agua debido a una intervención realizada por Aguas del Norte en una fuente de abastecimiento.

Según informó la empresa, los trabajos tienen prevista su finalización a las 15 horas de este jueves 23 de julio.

Los barrios afectados

La interrupción alcanza a 1° de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares, Ciudad del Milagro, La Unión, La Tradición, Manuel J. Castilla, 15 de Septiembre, Patricia Heitman, Balneario y 17 de Octubre, entre otros sectores.

También comprende distintos grupos habitacionales de Castañares, Juan Pablo II sector J Norte, Juan Manuel de Rosas, Parque Belgrano Etapa 1 y el asentamiento Juan Manuel de Rosas.

Habrá asistencia con camiones cisterna

Mientras se mantenga la afectación, Aguas del Norte informó que estará disponible la entrega de agua mediante camiones cisterna para los usuarios alcanzados.

Los reclamos y consultas pueden realizarse a través de los canales de atención de la empresa.