La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, el martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana
El ENRESP convocó a dos audiencias públicas virtuales que se desarrollarán este 4 y 5 de diciembre, con el objetivo de analizar la revisión tarifaria y cambios estructurales.Salta01/12/2025Agustina Tolaba
La primera audiencia, fijada para el miércoles 4 de diciembre a las 8.30, abordará el impacto de las recientes reformas nacionales en el sistema eléctrico argentino, entre ellas el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Durante el encuentro se debatirán los efectos de la desregulación del mercado energético, la posibilidad de elegir proveedor, la autogeneración y exportación de energía, la reducción de subsidios y el incremento de la competencia privada en generación y comercialización.
También se tratarán temas vinculados a las políticas tarifarias y regímenes de subsidio para 2026, la actualización del plan de inversiones y contingencia estival, la adhesión a la nueva Ley Nacional 24.065, la eficiencia energética y la implementación de un Asistente Virtual Inteligente (A.V.I.) para mejorar la atención a los usuarios.
La segunda audiencia se realizará el jueves 5 de diciembre a las 8.30, y estará destinada a revisar las tarifas de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el período 2025-2027. Según la Resolución Nº 1875/25, se tratarán la actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión 2026, el plan de contingencia para el verano, y los subsidios aplicables al servicio sanitario.
Ambas audiencias se llevarán a cabo de manera virtual, con transmisión en vivo por streaming a través del sitio oficial www.ente.gob.ar.
Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14 horas a través de los correos [email protected] (energía) y [email protected] (agua y saneamiento).
Comercio sufrió otro violento robo: “Ya tenemos ocho denuncias en lo que va del año”
Silvia, propietaria de “Pixer”, contó que el local fue atacado nuevamente el fin de semana. Entre robos, estafas y mecheras, asegura que trabajar así es “insostenible”.
EDESA emitió recomendaciones ante la alerta por tormentas fuertes en Salta
La distribuidora advirtió que el alerta meteorológica vigente para este lunes 1 de diciembre puede generar interrupciones en el servicio eléctrico. Solicitó a la comunidad extremar cuidados y seguir medidas de seguridad.
Atención estudiantes: el Pase Libre se corta el 5 de diciembre
Saeta confirmó que el beneficio para los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario se habilitará hasta el viernes 5 de diciembre inclusive.
Colonias de vacaciones: largas filas en los balnearios para inscribir a los niños
La Municipalidad abrió hoy las inscripciones presenciales para la temporada 2026. Hay 700 cupos gratuitos entre el balneario Xamena y el Nicolás Vitale. Las actividades comienzan el 5 de enero.
Cortes programados en Salta: barrios y horarios afectados hasta el 7 de diciembre
EDESA informó una serie de interrupciones programadas en el servicio eléctrico entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025. Los trabajos implican tareas de ampliación y renovación en redes de media tensión.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.