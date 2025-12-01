En audiencia pública, el Ente Regulador revisará tarifas de luz y agua esta semana

La primera audiencia, fijada para el miércoles 4 de diciembre a las 8.30, abordará el impacto de las recientes reformas nacionales en el sistema eléctrico argentino, entre ellas el Decreto 450/2025 y la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Durante el encuentro se debatirán los efectos de la desregulación del mercado energético, la posibilidad de elegir proveedor, la autogeneración y exportación de energía, la reducción de subsidios y el incremento de la competencia privada en generación y comercialización.

También se tratarán temas vinculados a las políticas tarifarias y regímenes de subsidio para 2026, la actualización del plan de inversiones y contingencia estival, la adhesión a la nueva Ley Nacional 24.065, la eficiencia energética y la implementación de un Asistente Virtual Inteligente (A.V.I.) para mejorar la atención a los usuarios.

La segunda audiencia se realizará el jueves 5 de diciembre a las 8.30, y estará destinada a revisar las tarifas de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (COSAYSA) para el período 2025-2027. Según la Resolución Nº 1875/25, se tratarán la actualización tarifaria, los planes de mejoras y expansión 2026, el plan de contingencia para el verano, y los subsidios aplicables al servicio sanitario.

Ambas audiencias se llevarán a cabo de manera virtual, con transmisión en vivo por streaming a través del sitio oficial www.ente.gob.ar.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre a las 14 horas a través de los correos [email protected] (energía) y [email protected] (agua y saneamiento).