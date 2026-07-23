“No los manipulen”: advierten por el riesgo de cables caídos y postes inclinados

Tras los inconvenientes advertidos en distintos puntos de la ciudad por el viento Zonda, Protección Ciudadana explicó cómo se activa el procedimiento para retirar o asegurar las estructuras.
 
Salta23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Luego de que Aries advirtiera sobre cables colgando, tendidos sobre las veredas y postes en malas condiciones en la ciudad de Salta, la Municipalidad pidió a los vecinos no manipular ninguna instalación que pueda representar un peligro y comunicarse inmediatamente con el 105.

Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad, explicó en Pelo y Barba, por Aries, que la principal precaución debe ser mantenerse alejado tanto de los cables como de las estructuras afectadas.

“Lo que debe hacer es no manipular los cables y no manipular el poste, porque los cables pueden tener electricidad y va a poner en riesgo su vida y su salud”, advirtió Gambetta.

La denuncia debe realizarse al 105

Ante un poste flojo o inclinado, o la presencia de cables caídos, los vecinos deben comunicarse inmediatamente con el 105 e informar el lugar exacto donde se encuentra el problema.

“Lo que debe hacer es llamar inmediatamente al 105, reportar en qué lugar está ese poste flojo o ese poste ladeado o esos cables caídos”, explicó.

A partir del aviso, se inicia un procedimiento que involucra a distintas áreas de la Municipalidad y a la empresa responsable de las instalaciones.

CABLESCables colgando y tendidos sobre las veredas en General Güemes al 1000

Qué ocurre después de la denuncia

Gambetta explicó que el municipio trabaja junto con la empresa propietaria del poste o del cableado para eliminar el riesgo.

En el caso de un poste comprometido, las tareas pueden consistir en cambiarlo o asegurarlo, dependiendo de su estado.

La explicación del funcionario se conoce luego de que Aries Online mostrara el martes la situación en General Güemes al 1000, donde se observaron cables colgando y otros tendidos directamente sobre las veredas.

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