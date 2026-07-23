Deportistas entrenan a oscuras y esquivando pozos en el Legado Güemes

El móvil de Aries se trasladó al Legado Güemes tras los reclamos de oyentes, quienes denunciaron que el estado de la pista es "deplorable" y expresaron su preocupación por las condiciones del lugar.

Al llegar al predio, un guardia de seguridad informó que era necesario contar con autorización para ingresar. Sin embargo, desde el exterior pudo observarse la escasa iluminación, situación que, según los usuarios, afecta los entrenamientos de los deportistas salteños. El único sector que tiene iluminación es el de lostinglados y las canchas de voley y básquet.

Durante la transmisión en vivo, corredores que utilizan habitualmente las instalaciones se comunicaron con Aries y confirmaron que el ingreso requiere una autorización previa. Explicaron que el sistema funciona mediante la reserva de turnos, sujetos a la disponibilidad del predio.