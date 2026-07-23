Deportistas entrenan a oscuras y esquivando pozos en el Legado Güemes

Oyentes de Aries advirtieron sobre el mal estado del predio y cuestionaron las condiciones en las que entrenan los corredores.
Salta23/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

WhatsApp Image 2026-07-23 at 07.49.01

El móvil de Aries se trasladó al Legado Güemes tras los reclamos de oyentes, quienes denunciaron que el estado de la pista es "deplorable" y expresaron su preocupación por las condiciones del lugar.

Al llegar al predio, un guardia de seguridad informó que era necesario contar con autorización para ingresar. Sin embargo, desde el exterior pudo observarse la escasa iluminación, situación que, según los usuarios, afecta los entrenamientos de los deportistas salteños. El único sector que tiene iluminación es el de lostinglados y las canchas de voley y básquet.

Durante la transmisión en vivo, corredores que utilizan habitualmente las instalaciones se comunicaron con Aries y confirmaron que el ingreso requiere una autorización previa. Explicaron que el sistema funciona mediante la reserva de turnos, sujetos a la disponibilidad del predio.

Te puede interesar
images?q=tbn:ANd9GcSIoeNj2mIV_M-1N2JVwcDfaKUC8GjvvEqp5IRkglpGQCUtb63psdJ2DPU&s=10

Refuerzan las recomendaciones para realizar trekking en la montaña

Salta24/07/2026
Desde la Municipalidad de San Lorezo, uno de los destinos más elegidos para la actividad al aire libre, recomendaron planificar las caminatas, contratar guías habilitados para los recorridos más exigentes y respetar los senderos señalizados para evitar extravíos y otros inconvenientes.
el-dique-campo-alegre

Campo Alegre: veda y plan para proteger el dique

Rocío Monteros Di Pietro
Salta24/07/2026
La pesca permanecerá prohibida hasta el 30 de noviembre por disposición de la Secretaría de Ambiente. El municipio trabaja en un Plan Maestro para reforzar los controles y recuperar el humedal.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail