Marocco queda a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 5 de diciembre

El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.

Salta02/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

amarocco-1

El Gobierno de Salta oficializó mediante el Decreto Nº 835, publicado este 2 de diciembre de 2025, que el vicegobernador Antonio Marocco quedará interinamente a cargo del Mando Gubernativo de la Provincia.

La medida se toma debido a la ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz, según detalla el instrumento firmado por el mandatario y refrendado por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.

597183-640x360Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización

El decreto establece que Marocco asumirá las funciones ejecutivas desde el 1 de diciembre hasta el 5 de diciembre de 2025, período durante el cual ejercerá las responsabilidades correspondientes a la conducción del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail