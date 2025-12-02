Marocco queda a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 5 de diciembre

Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización
La nueva herramienta busca identificar y promover iniciativas que reduzcan emisiones, conectando a desarrolladores con compradores y financiadores del mercado de carbono.
El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.Salta02/12/2025Agustina Tolaba
El Gobierno de Salta oficializó mediante el Decreto Nº 835, publicado este 2 de diciembre de 2025, que el vicegobernador Antonio Marocco quedará interinamente a cargo del Mando Gubernativo de la Provincia.
La medida se toma debido a la ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz, según detalla el instrumento firmado por el mandatario y refrendado por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.
El decreto establece que Marocco asumirá las funciones ejecutivas desde el 1 de diciembre hasta el 5 de diciembre de 2025, período durante el cual ejercerá las responsabilidades correspondientes a la conducción del Poder Ejecutivo.
La nueva herramienta busca identificar y promover iniciativas que reduzcan emisiones, conectando a desarrolladores con compradores y financiadores del mercado de carbono.
Este martes se acreditan los haberes de Salud y Seguridad, mientras que Educación y el resto del sector estatal cobrarán mañana, según informó el Gobierno provincial.
La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, este martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Luego que el Concejo Deliberante aprobara la creación de la Guardia Urbana, el intendente Emiliano Durand explicó que el municipio no cuenta con los recursos. “Hoy nuestra prioridad es simple: cuidar los recursos de todos los salteños”, señaló.
El convenio firmado entre la Municipalidad y la Cámara Hotelera establece acciones de cooperación, promoción y beneficios para turistas alojados en establecimientos registrados, con el objetivo de consolidar a Salta como destino sostenible.
La estadística se desprende de una supervisó en la guardia nocturna del nosocomio. "Sinceramente, se ve que el servicio está colmado. Estamos absorbiendo una gran demanda de pacientes derivados de diferentes obras sociales", explicó el Ministro Mangione.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.