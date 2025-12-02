Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable oficializó, mediante la Resolución Nº 226, la creación del Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización (RPD), un nuevo espacio institucional destinado a identificar, organizar y fomentar iniciativas orientadas a la reducción de emisiones en distintos sectores productivos de la provincia.

La medida se fundamenta en el marco normativo internacional y nacional sobre cambio climático, incluido el Acuerdo de París, aprobado por Ley 27.270, y la Ley Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación. Estos instrumentos establecen lineamientos y obligaciones para avanzar hacia la mitigación de gases de efecto invernadero y el desarrollo sostenible.

Un registro para promover proyectos y conectar actores del mercado de carbono

El RPD funcionará en el ámbito de la Coordinación General del Ministerio y tendrá como objetivo central relevar y difundir proyectos sostenibles que busquen la descarbonización en sectores como la producción agrícola, la industria, la energía y la conservación ambiental.

La resolución también define al registro como un espacio de articulación público-privada, destinado a conectar a quienes desarrollan proyectos de reducción de emisiones con potenciales compradores de créditos de carbono o financiadores interesados en impulsar estas iniciativas.

Además, la Provincia informará a la Autoridad Nacional de Aplicación en los casos en que los proyectos generen créditos destinados al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de otros países, para evitar el doble conteo de reducciones.

Inscripción voluntaria y categorías según el avance del proyecto

El registro tendrá carácter voluntario y podrán inscribirse tanto actores públicos como privados a través de un formulario web que funcionará como declaración jurada. La autoridad podrá también realizar inscripciones de oficio cuando los proyectos ya estén registrados en organismos oficiales internacionales o nacionales.

Los proyectos se clasificarán según su nivel de avance en seis categorías:

A) Idea de proyecto

B) Proyecto con estándar seleccionado

C) Proyecto inscripto

D) Proyecto validado

E) Proyecto verificado

F) Proyecto con créditos de carbono certificados

La inscripción incluirá datos generales y específicos, además de documentación técnica que los proponentes consideren relevante.

Seguimiento anual y constancia oficial

Antes de aprobar la inscripción, se realizará una visita de verificación al lugar donde se desarrolla el proyecto. Para permanecer en el registro, los responsables deberán presentar una actualización anual, la cual también podrá incluir visitas de seguimiento por parte de la autoridad provincial.

La aprobación se formalizará mediante resolución ministerial, acompañada de una “Constancia de Registro”, que incluirá un isologotipo o infografía oficial.