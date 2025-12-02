Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización

Marocco queda a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 5 de diciembre
El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.
La nueva herramienta busca identificar y promover iniciativas que reduzcan emisiones, conectando a desarrolladores con compradores y financiadores del mercado de carbono.Salta02/12/2025Agustina Tolaba
El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable oficializó, mediante la Resolución Nº 226, la creación del Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización (RPD), un nuevo espacio institucional destinado a identificar, organizar y fomentar iniciativas orientadas a la reducción de emisiones en distintos sectores productivos de la provincia.
La medida se fundamenta en el marco normativo internacional y nacional sobre cambio climático, incluido el Acuerdo de París, aprobado por Ley 27.270, y la Ley Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación. Estos instrumentos establecen lineamientos y obligaciones para avanzar hacia la mitigación de gases de efecto invernadero y el desarrollo sostenible.
Un registro para promover proyectos y conectar actores del mercado de carbono
El RPD funcionará en el ámbito de la Coordinación General del Ministerio y tendrá como objetivo central relevar y difundir proyectos sostenibles que busquen la descarbonización en sectores como la producción agrícola, la industria, la energía y la conservación ambiental.
La resolución también define al registro como un espacio de articulación público-privada, destinado a conectar a quienes desarrollan proyectos de reducción de emisiones con potenciales compradores de créditos de carbono o financiadores interesados en impulsar estas iniciativas.
Además, la Provincia informará a la Autoridad Nacional de Aplicación en los casos en que los proyectos generen créditos destinados al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de otros países, para evitar el doble conteo de reducciones.
Inscripción voluntaria y categorías según el avance del proyecto
El registro tendrá carácter voluntario y podrán inscribirse tanto actores públicos como privados a través de un formulario web que funcionará como declaración jurada. La autoridad podrá también realizar inscripciones de oficio cuando los proyectos ya estén registrados en organismos oficiales internacionales o nacionales.
Los proyectos se clasificarán según su nivel de avance en seis categorías:
A) Idea de proyecto
B) Proyecto con estándar seleccionado
C) Proyecto inscripto
D) Proyecto validado
E) Proyecto verificado
F) Proyecto con créditos de carbono certificados
La inscripción incluirá datos generales y específicos, además de documentación técnica que los proponentes consideren relevante.
Seguimiento anual y constancia oficial
Antes de aprobar la inscripción, se realizará una visita de verificación al lugar donde se desarrolla el proyecto. Para permanecer en el registro, los responsables deberán presentar una actualización anual, la cual también podrá incluir visitas de seguimiento por parte de la autoridad provincial.
La aprobación se formalizará mediante resolución ministerial, acompañada de una “Constancia de Registro”, que incluirá un isologotipo o infografía oficial.
El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.
Este martes se acreditan los haberes de Salud y Seguridad, mientras que Educación y el resto del sector estatal cobrarán mañana, según informó el Gobierno provincial.
La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, este martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
Luego que el Concejo Deliberante aprobara la creación de la Guardia Urbana, el intendente Emiliano Durand explicó que el municipio no cuenta con los recursos. “Hoy nuestra prioridad es simple: cuidar los recursos de todos los salteños”, señaló.
El convenio firmado entre la Municipalidad y la Cámara Hotelera establece acciones de cooperación, promoción y beneficios para turistas alojados en establecimientos registrados, con el objetivo de consolidar a Salta como destino sostenible.
La estadística se desprende de una supervisó en la guardia nocturna del nosocomio. "Sinceramente, se ve que el servicio está colmado. Estamos absorbiendo una gran demanda de pacientes derivados de diferentes obras sociales", explicó el Ministro Mangione.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Racing Club recupera dos nombres fundamentales para el duelo de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 contra Tigre, a jugarse este lunes en el Cilindro.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.