Las intensas lluvias afectaron tramos claves entre el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. Los trabajos se mantienen durante toda la jornada.
Servicios públicos y obras sociales lideran los reclamos en la Defensoría
Federico Núñez Burgos informó que la Defensoría del Pueblo recibe cerca de 150 reclamos por semestre, encabezados por problemas con servicios públicos y obras sociales. También se atienden demoras en trámites municipales.Salta28/11/2025Ivana Chañi
El actual defensor del Pueblo interino de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, detalló en Aries cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe el organismo, que funciona como última instancia para los vecinos cuando otros entes no responden adecuadamente.
La Defensoría atiende aproximadamente 150 reclamos por semestre, según los informes elaborados por el organismo. La mayor parte corresponde a servicios públicos: energía eléctrica, agua y gas.
En segundo lugar aparecen los problemas con obras sociales y prepagas, un rubro que volvió a crecer en los últimos meses. “Durante la pandemia tuvimos un pico altísimo; luego bajó, pero en esta última parte del año volvió a aumentar por la restricción de prestaciones”, explicó Núñez Burgos.
También llegan consultas por trámites municipales demorados o sin respuesta. “A veces la gente presenta una nota y pasan ocho meses sin novedades. Ahí intervenimos”, dijo.
El organismo funciona en 25 de Mayo y Entre Ríos, desde las 9 de la mañana, y también recibe consultas por redes a través de Defensoría del Pueblo Salta.
En Salta, uno de cada diez habitantes es jubilado
La abogada previsional Julia Toyos detalló que en Salta hay alrededor de 162 mil jubilados y pensionados, lo que representa el 11,2% de la población.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
La Provincia formalizó la creación de “Fiduciaria de Salta SAU”
A través del Decreto Nº 790, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Provincia avanzó formalmente en la creación de Fiduciaria de Salta SAU, una sociedad anónima unipersonal con capital estatal íntegro.
Alerta amarilla por tormentas en Salta: fuertes lluvias, viento y posible granizo para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este viernes 28 de noviembre por tormentas intensas en gran parte de la provincia.
Zona centro y barrios aledaños con cortes de agua hasta el mediodía
Varios barrios de la capital salteña registran baja presión y cortes de agua este viernes debido a la instalación de un nuevo hidrante. Aguas del Norte informó que la normalización está prevista para el mediodía.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.