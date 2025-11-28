Servicios públicos y obras sociales lideran los reclamos en la Defensoría

Federico Núñez Burgos informó que la Defensoría del Pueblo recibe cerca de 150 reclamos por semestre, encabezados por problemas con servicios públicos y obras sociales. También se atienden demoras en trámites municipales.

28/11/2025

El actual defensor del Pueblo interino de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, detalló en Aries cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe el organismo, que funciona como última instancia para los vecinos cuando otros entes no responden adecuadamente.

La Defensoría atiende aproximadamente 150 reclamos por semestre, según los informes elaborados por el organismo. La mayor parte corresponde a servicios públicos: energía eléctrica, agua y gas.

En segundo lugar aparecen los problemas con obras sociales y prepagas, un rubro que volvió a crecer en los últimos meses. “Durante la pandemia tuvimos un pico altísimo; luego bajó, pero en esta última parte del año volvió a aumentar por la restricción de prestaciones”, explicó Núñez Burgos.

También llegan consultas por trámites municipales demorados o sin respuesta. “A veces la gente presenta una nota y pasan ocho meses sin novedades. Ahí intervenimos”, dijo.

El organismo funciona en 25 de Mayo y Entre Ríos, desde las 9 de la mañana, y también recibe consultas por redes a través de Defensoría del Pueblo Salta.

